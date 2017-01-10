О присуждении Государственной премии РС(Я) имени В.В. Никифорова-Кулумнуур в области журналистики

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 08.09.2015 № 660 «Об утверждении положений о государственных премиях Республики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени В.В. Никифорова-Кулумнуур в области журналистики, п о с т а н о в л я ю:

за большой вклад в развитие якутской журналистики и освещение вопросов социально-экономического развития села присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени В.В. Никифорова-Кулумнуур в области журналистики за 2016 год с присвоением звания лауреата

НИКИФОРОВУ Василию Михайловичу, редактору отдела республиканской газеты «Саха сирэ» акционерного общества «Республиканский информационно-издательский холдинг “Сахамедиа”», город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ

г. Якутск

26 декабря 2016 года

№ 1601

Никифоров Василий Михайлович родился 21 октября 1963 года в селе Сургулук Верхневилюйского района Якутской АССР.

В.М. Никифоров — журналист с большим опытом работы в печати.

Начинал в 1990 году в республиканской газете «Кыым» корреспондентом. Затем перешёл в Чурапчинскую районную газету «Сана олох». Районка стала хорошей школой для молодого газетного работника. За 5 лет в редакции прошёл все должностные ступеньки: от рядового литературного сотрудника до и.о. редактора газеты. Прекрасно зарекомендовал себя как творческая личность. Читатели запомнили его глубокие, вдумчивые статьи о проблемах села, зарождении новых рыночных отношений в сельском хозяйстве. Героями газетных рассказов журналиста стали люди, которые первыми в республике создавали крестьянские хозяйства, небольшие частные предприятия. Многое из того, что сегодня уже стало историей, впервые было рассказано в его материалах.

В 1995 году В.М. Никифоров пришёл в республиканскую газету «Саха сирэ». Для сложившегося зрелого газетного работника уже не было секретов в творческой работе, работе редакционного аппарата. Вскоре Василий Михайлович возглавил из основных отделов редакции — отдел по проблемам села.

Сегодня Василий Михайлович Никифоров один из ведущих журналистов газеты «Саха сирэ». Одинаково успешно работает во всех жанрах журналистики, которые сегодня востребованы. Читательский интерес вызывают практически все материалы из-под его пера: не только анализ проблем сегодняшнего села, сельского хозяйства, но и обзорные статьи, интервью, небольшие актуальные заметки. Четкая позиция в авторских материалах, всегда вдумчивый и объективный подход к оценке событий и явлений, оперативность, хорошее чувство газетного языка и стиля — составляющие его высокого профессионализма.

В материалах В.М. Никифорова преобладает анализ, попытка разобраться в непростых проблемах развития аграрного сектора, якутского села. Прекрасное перо журналиста, его профессионализм, опыт работы в правительственной газете, где традиционно сложилось особо ответственное отношение к печатному слову, сегодня особенно востребованы.

Материалы, представленные Никифоровым в конце 2005 года на соискание гранта Президента РС(Я) в сфере средств массовой информации по одному из приоритетных направлений — «Освещение развития экономики», позволили газете «Саха сирэ» выиграть его.

В.М. Никифоров — заслуженный работник культуры республики, лауреат республиканской журналистской премии «Золотое перо», премии имени Прокопия Караканова, республиканских конкурсов «За лучшее освещение и пропаганду семейной экономики» (2001 г.). «За лучшее освещение проблем села» (серия материалов, посвящённых реализации Президентской программы социально-экономического развития села за 2002 и 2003 годы), Всероссийского конкурса «Агро-СМИ-2004».