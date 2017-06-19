Этот день в календаре. 19 июня

Сегодня 19 июня. Какими событиями этот день вошел в историю?

В МИРЕ

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Всемирный день мотоциклиста

День эмансипации (День свободы) в США

В 240 году до н.э. Греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил радиус Земли Эратосфен Киренский (276 год до н.э.— 194 год до н.э.) — греческий математик, астроном, географ и поэт. С раннего возраста он жил в Александрии, здесь он и получил образование под руководством своего учёного земляка Каллимаха.

В 1862 году президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США. Победа Севера над рабовладельческим Югом в Гражданской войне в США в 1861-1865 годах положила конец ввозу рабов на территорию страны.

В 1953 году в США по обвинению в шпионаже в пользу СССР казнены супруги Юлиус и Этель Розенберг. 5 апреля 1951 года американский физик Юлиус Розенберг и его жена Этель были приговорены к смертной казни за атомный шпионаж в пользу Советского Союза. Дело Розенбергов доселе остается одним из загадочных уголовных процессов в истории.

В 1956 году состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера. С драматургом Артуром Миллером Мэрилин Монро познакомилась в 1950 году в Голливуде. «Он увлек меня тем, что умен. У него ум сильнее, чем у любого из мужчин, которых я когда-либо знала. Он понимает мое стремление к самосовершенствованию», — говорила она о нем.

В 2002 году путешественник Стив Фоссет начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Американский миллионер-экстремал Стив Фоссет (1944-2007) обрел популярность после того, как вплавь пересек Ла-Манш. Затем были многодневные одиночные лыжные переходы, кольцевые автогонки в США, а также ралли в Африке.

В РОССИИ

В 1957 году в Ленинграде на площади Искусств открыт памятник А.С. Пушкину. В 1940-е годы в СССР состоялись первые туры всесоюзного конкурса на лучший проект памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Однако они не увенчались успехом.

Именины. Виссарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, Фекла.

Родились в этот день. (1623) Блез Паскаль, французский ученый и изобретатель, философ и писатель. В 1669 году Леонтий Магницкий, русский математик и педагог. (1786) Федор Глинка, русский поэт, публицист, прозаик, декабрист. (1945) Наталья Селезнева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. (1947) Салман Рушди, британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии.

По народному календарю. Ларион Пропольник. На Лариона — так на Руси называли святого Илариона — было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», — приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут.

По лунному календарю. Фаза Луны: Четвёртая четверть, Луна убывающая. Сегодня очень мощный день. В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию. А в человеке пробуждается сила. В этот день хорошо закладывать фундамент новых больших дел. В Древнем Египте именно в этот день проводили закладку пирамид. Хорошо начинать осуществление глобальных долгосрочных проектов. Но злоупотреблять пробудившимися силами не надо – они могут обернуться во зло.

24-й лунный день невидимыми информационными нитями связан с Россией. Раньше это был день молитвы за Россию, за национальный эгрегор. В этот день люди настроены благодушно. Они могут не отличаться нежностью и вежливостью высказываний, но не имеют цели нагрубить и обидеть

Источник: Calend.ru