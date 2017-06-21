«Якутуголь» открыл детский оздоровительный лагерь

Компания «Якутуголь» открыла детский оздоровительный лагерь «Радуга» на базе санатория-профилактория «Горизонт». Летом будет организовано два заезда продолжительностью 21 день.

В лагере отдохнут около 140 детей сотрудников подразделений «Якутугля», а также компаний, входящих в Группу «Мечел» на территории Нерюнгринского района («Эльгауголь» и «Мечел-Инжиниринг»). Работники оплачивают лишь часть от общей стоимости отдыха. Путевки в детский лагерь «Радуга» также могут приобрести другие организации района и частные лица.

В «Радуге» организована работа семи кружков для любителей фотографии и рисования, путешествий, научной фантастики и практической психологии. Также девочки овладеют навыками косоплетения, секретами современной моды и стиля в одежде. Ребят посетят артисты цирка, шоу мыльных пузырей и театра актера и куклы.

«Каждый год в июне наш санаторий-профилакторий «Горизонт» по традиции открывает свои двери для работы детского лагеря. Это прекрасная возможность для отдыха и оздоровления девчонок и мальчишек, которые остаются на время летних каникул в городе», – отметил управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь» Игорь Хафизов.

Лагерь, организованный на базе санатория-профилактория, будет предоставлять оздоровительные процедуры: теплолечение, физиотерапию, витаминотерапию, профилактический и укрепляющий массаж. Для детей, отдыхающих в круглосуточном лагере, организовано шестиразовое сбалансированное питание.

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