Этот день в календаре. 6 февраля

Сегодня 6 февраля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Сегодня — Международный день бармена, профессиональный праздник, который отмечается во многих странах. Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

6 февраля 1626 г. Людовик XIII подписал эдикт о запрещении во Франции дуэлей. Дуэли во Франции 16-17 веков — явление частое и почти обычное. В обстановке размывания сословных границ и смены ценностных ориентиров общества функция дуэли, ее значение для дворянства — это способ самоутверждения, защиты репутации, сведения счетов.

1886 г. — немецкий химик Клеменс Винклер открыл химический элемент при анализе минерала аргиродита. Существование элемента за пятнадцать лет до его открытия расчетами предсказал Дмитрий Иванович Менделеев.

6 февраля 1927 г. в Париже дебютировал 10-летний гениальный скрипач Иегуди Менухин. 20 век дал миру множество великих музыкантов. Святослав Рихтер, Яша Хейфец, Мстислав Ростропович, Дюк Эллингтон и многие другие… Каждый из них по-своему уникален. Однако, в этом ряду стоит выделить Иегуди Менухина, великого скрипача.

1936 г. — Открылись IV зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене (Германия) Германия, как зачинщица первой мировой войны, на первую зимнюю Олимпиаду допущена не была, но после решения МОК о ее допуске к участию в Олимпийском движении, страна приняла активное участие в международных спортивных мероприятиях.

Х зимние Олимпийские игры прошли с 6 по 18 февраля 1968 года во французском городе Гренобль. Его конкурентами были города: Лахти (Финляндия), Осло (Норвегия), Калгари (Канада), Лейк-Плэсид (США) и Саппоро (Япония).

В 2004 году поставлен рекорд в купольной акробатике — 357 парашютистов образовали гигантский цветок в небе Таиланда. Построение больших формаций в свободном падении – один из самых красивых видов парашютного спорта. 6 февраля 2004 года в небе Таиланда наблюдалось удивительное «атмосферное явление». Сразу 357 парашютистов составили гигантский цветок из из собственных тел, «окрашенный» «под национальный флаг» этой страны.

В РОССИИ

В 1900 году впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море. Российский ученый Александр Степанович Попов на заседании Русского Физико-Химического Общества продемонстрировал прибор, названный им «грозоотметчик», который был предназначен для регистрации электромагнитных волн.

Родились в этот день. (1894) Михаил Чиаурели, грузинский и советский режиссер, актер, сценарист, педагог, Народный артист СССР. (1895) Поль Брэгг, американский диетолог, автор книги «Чудо голодания». (1898) Алла Тарасова, советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР. (1911) Рональд Рейган, 40-й президент США (1981-1989), государственный и политический деятель. (1960) Игорь Матвиенко, российский продюсер, композитор, Заслуженный деятель искусств России. (1969) Евгений Пашутин, российский баскетболист, тренер.

По народному календарю. Аксиньин день, Ксения-полузимница. Как замечали старики, в северных губерниях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой. Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее». Для этого дня существовали «экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевеет — значит, будет хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу (еще одно название дня) цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется. Существовали и другие способы гадания. В северных районах каравай взвешивали вечером и следующим утром. Если за ночь вес хлеба убавится, то и цена на него понизится — и наоборот. На юге поступали несколько иначе: ржаной хлеб тоже оставляли на ночь, а утром смотрели на него. Если хлеба кажется больше, чем было, ждали хорошего урожая летом. Аксиньин день называли также весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны

Именины у Герасима, Дениса, Ивана, Ксении, Николая, Павла, Тимофея.

По лунному календарю. Для намеченных на сегодня дел необходима планомерная подготовка – если подготовка не проведена, то и начинать дела не стоит. Перегружать себя нельзя, но и пассивность противопоказана. Проявите внимательность, осторожность и во всем соблюдайте баланс. Свою энергию сегодня лучше направить не на результат, а на процесс и приложить усилия к завершению начатого. Важно, чтобы действия имели позитивную направленность, иначе мощная энергетика может разрушить всё на своём пути. Бросать начатое не рекомендуется, нужно всё доводить до конца.

Будьте осторожны с колющими и режущими предметами. Сегодня тот день, когда падающие ножи и вилки предупреждают об опасности. Тем, кто не контролирует свою силу и энергию, предпочтительнее будет воздержаться от серьёзных дел.

Источник: Calend.ru