Этот день в календаре. 28 декабря

Сегодня 28 декабря. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Международный день кино. Это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и его любителей по всему миру. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

В 1065 г. в Лондоне основано Вестминстерское аббатство. Впоследствии оно стало местом коронации всех британских монархов. Первым коронованным здесь венценосцем стал в 1066 году Вильгельм Завоеватель.

В 1908 г. на острове Сицилия произошло крупное землетрясение. Главной жертвой природного катаклизма стал цветущий город Мессина. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек, а вызванная ими волна цунами высотой 10 метров довершила разрушение города.

В РОССИИ

В 1972 г. введен в действие высокогорный каток «Медео». Новый высокогорный спортивный комплекс был построен ударными темпами — всего за два года. Он располагался на высоте 1691,2 метра над уровнем моря, поверхность льда занимала 10,5 тысячи квадратных метров, толщина ледового покрытия составляла 2,3 метра. В поверхность льда было вмонтировано около 170 километров охлаждающих труб, что позволяло поддерживать ледовую поверхность катка в рабочем состоянии в течение восьми месяцев в году.

В 1979 г. в Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском. Более чем за полгода до открытия Московской Олимпиады, недалеко от Гребного канала, был уже готов первый в СССР крытый велотрек. Это уникальное сооружение стало самым большим в мире олимпийским велодромом. Напоминающая гигантскую бабочку постройка отличается весьма изобретательным конструктивным решением.

Именины у Александра, Василия, Илариона, Павла, Степана, Трифона.

Родились в этот день. (1897) Иван Конев, советский военачальник, полководец, Маршал Советского Союза. (1903) Джон фон Нейман, американский математик и физик, внесший важный вклад в разработку первых ЭВМ. (1969) Линус Торвальдс, финно-американский программист, создатель операционной системы Linux.

По народному календарю. Трифонов день. Люди замечали, что день начинает прибывать, и считали, что солнце посылает на землю своих детей — лучи, которые прогоняют нечистую силу. Однако, солнечные лучи были еще слабы, и им требовалась помощь. Для этого нужно было рано утром вынести на двор горячие угли и высыпать на снег — так можно было испугать злых духов. «С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати», — советовали наши предки. Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили по этому поводу. Погода этого дня предсказывала, каким будет март.

По лунному календарю. Следует соблюдать особую осторожность в первой половине лунного дня. Очень вредно перенапряжение. По сравнению с первой половиной дня, вторая половина уже не так нервозна, после полудня чувства становятся более спокойными, а действия размеренными.

Источник: Calend.ru