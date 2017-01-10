Этот день в календаре. 10 января

Сегодня 10 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

49 до н.э. Гай Юлий Цезарь пересек Рубикон. 10 января, перейдя границу, с одним легионом из 300 всадников Цезарь двинулся на Рим, начав тем самым гражданскую войну в Риме.

1863 г. В Лондоне открылась первая в мире линия метро. Это самое старое в мире. Длина линии метрополитена составляла 3,6 км. На всем протяжении линии находилось семь станций.

1878 г. Одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над турецкой армией.

1920 г. Создана Лига Наций — первая международная политическая организация.

1946 г. День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В РОССИИ

1781 — В Москве открылся Петровский театр — предтеча Большого театра. Новое трёхэтажное кирпичное здание с белокаменными деталями и под тесовой крышей было построено за пять месяцев. Театр имел партер, три яруса лож и галерею, и вмещал по разным источникам от восьмисот до полутора тысяч зрителей. Первое представление состояло из пролога «Странники» А.Аблесимова на музыку русского композитора Е.Фомина и балета австрийского балетмейстера «Волшебная школа».

Именины у Александра, Аркадия, Доминики, Ефима, Игнатия, Корнилия, Леонида, Никанора, Никодима, Николая, Петра.

Родились в этот день. (1883) Алексей Толстой, русский писатель и публицист. (1936) Роберт Вильсон, американский физик, Нобелевский лауреат. (1945) Валентина Теличкина, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. (1954) Борис Войцеховский, советский и российский актер и режиссер.

По народному календарю. Домочадцев день, или Рождественский мясоед. В это время начиналась пора свадеб. Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Существовали и приметы на погоду для этого дня. Считалось, что если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.

По лунному календарю. Сегодня активно обновляются жизненные силы. Энергия, кровь, полезные вещества – всё сбалансированно циркулирует в организме. Превосходный день для осознания и анализа прошлого, получения новой информации, повышения уровня образования. Сегодня будьте среди людей — благоприятен коллективный труд и творчество. Может быть, получится раз и навсегда разобраться в истоках прошлых проблем. Распутать клубок прежних противоречий поможет даже (не удивляйтесь!) простое распутывание клубка ниток.

Источник: Calend.ru