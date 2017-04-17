Ленск принял юных любителей бокса

С 7 по 9 апреля Ленск принимал гостей — участников открытого турнира по боксу на призы главы города. В празднике бокса приняли участие 85 юных спортсменов из городов Мирный, Удачный и поселков Айхал и Пеледуй.

Спортсмены померились силами в 11 весовых категориях, в возрастных категориях, начиная с мальчиков 2007 г.р. до юниоров 1999 г.р. Судейская бригада, которая обслуживала турнир, насчитывала 10 судей, а возглавлял ее Александр Саморцев, судья международной категории.

Специальными призами и кубками награждены: «Лучший боксер турнира» — Эдуард Бехтерев (Ленск) «За лучшую технику» — Виктор Слепцов (Мирный) «За волю к победе»: Николай Казьмин (Пеледуй), Шахбан Наврузо ( Айхал), Руслан Руссу (Удачный), Максим Алексеев (Мирный), Артем Коврижник (Мирный) «Молодой перспективный боксер»: Егор Швалов (Ленск), Михаил Иванов (Мирный), Юнус Даутов (Ленск) «За самый красивый бой»: Иван Мартыненко (Ленск), Али Азадов (Айхал)

Турнир будет ежегодным

С приветственным словом перед собравшимися выступил мэр Ленска Александр Хорунов, который напомнил, что турнир на кубок главы города проводится в первый раз, и отныне будет проводиться каждый год:

— Идея провести праздник бокса пришла в прошлом году, когда ленчанин Денис Нехаев стал победителем, а Айкаар Олесов — призером VI Международных спортивных игр «Дети Азии». Тогда мы встречали их в торжественной обстановке в аэропорту и организовали прием у главы города. Затем тренеры и любители бокса предложили мне вступить в федерацию бокса Ленского района. Мы еще раз укрепились в мысли о том, что бокс в Ленске развивается хорошими темпами и надо поддержать наших «звездочек» бокса и их тренеров, собрав под крылом спортсменов из других городов и улусов. Знаю, что было принято правильное решение, так как вижу, с каким азартом и старанием проходят бои, боксеры выкладываются на полную катушку. Возможно, для кого-то эти первые бои станут началом успешной боксерской карьеры, и мы воспитаем чемпионов России и мира, Олимпиады. Важно, чтобы юные спортсмены общались между собой, получили определенный опыт, сражаясь с представителями других команд. В этом году немного не рассчитали со временем проведения турнира, в следующем году, учитывая эти ошибки, проведем турнир на месяц раньше, чтобы приехали ребята из вилюйской и западной группы улусов. Постараемся найти хороших спонсоров, призы, чтобы стимулировать юных спортсменов. Я считаю, что нашим талантливым боксерам надо развиваться дальше, поэтому со своей стороны будем оказывать помощь в поездках на соревнования зонального и российского уровня. Конечно, не каждый месяц, но постараемся на все важные турниры и первенства вывезти наших боксеров.

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Два нокаута подряд

Юноши 2007 г.р. и младше

Короткие раунды по полторы-две минуты были зрелищными. Жюри оценивало технику спортсменов, точность ударов и по итогам третьего раунда выносило вердикт. Все победители выиграли единогласным решением судей. В этой возрастной группе стоит выделить Юнуса Даутова в весовой категории 34 кг. Хотя Юнус боксом занимается первый год, показал очень хорошую техническую подготовку, выиграв у соперников два боя техническим нокаутом. Судьи заслуженно присудили ему титул «Молодой перспективный боксер». Будем следить за его успехами и дальше. В этой же группе своих соперников нокаутировали еще два спортсмена — Артем Колесниченко в весе 38 кг и Данил Сафонов в весе 38 кг, группа А. Владислав Вартанов также показывает уверенные бои. На его счету в этом году — первые места в турнирах Нюрбинского, Горного и Мирнинского улусов, а теперь и родного Ленского района. А победителями стали:

24 кг — Павел Фролов, г.Ленск, тренер Григорий Борисов 26 кг — Николай Донских, г.Мирный, тренер В. Делеу 32 кг — Руслан Руссу, г.Удачный, тренер Владимир Скорик 34 кг, группа А — Владислав Вартанов, г.Ленск, тренер Прокопий Петров 34 кг, группа Б — Юнус Даутов, г.Ленск, тренер Михаил Рабданов 38 кг, группа А — Данил Сафонов, г.Удачный, тренер Владимир Скорик 38 кг, группа Б — Амир Одинаев, г.Удачный, тренер Владимир Скорик

Егор снова на «коне»

Юноши 2005-2006 г.р.

В возрастной категории 2005-2006 г.р. медали разыгрывались в шести весовых категориях, начиная от 32 кг до 54 кг. В весовой категории 38 кг снова прекрасную форму и хорошую подготовку показал Егор Швалов из Ленска. Несмотря на юный возраст, его отличают хорошая техника и отличная физическая подготовка. Результат — первое место и звание «Молодой перспективный боксер» третий турнир подряд! Согласитесь, что это очень достойный итог. Михаил Иванов из Мирного, заняв 2 место, тоже стал обладателем этого же титула в весовой категории 32 кг. Ленчанин Дмитрий Юрьев показал себя с лучшей стороны, выиграв золотую медаль в весовой категории 34 кг. Несколькими месяцами ранее он стал чемпионом Мирнинского района. На первую ступень пьедестала поднялись:

32 кг — Василий Антипин, г.Мирный, тренер В.Делеу 34 кг — Дмитрий Юрьев, г.Ленск, тренер Прокопий Петров 36 кг — Виктор Ваксарь, п.Пеледуй, тренер Дмитрий Куреко 38 кг — Егор Швалов, г.Ленск, тренер Прокопий Петров 44 кг — Николай Николашин, г. Ленск, тренер Григорий Борисов 54 кг — Алексей Кольцов, г.Ленск, тренер Расул Магомедов

Победители- айхальцы

Юноши 2003-2004 г.р.

Победители в этой возрастной категории представлены в большинстве спортсменами из п.Айхал. В самой легкой весовой категории до 36 кг выиграл ленчанин Валерий Курбатов. Он занимается боксом недавно, но уже показывает неплохие результаты. В 46 кг уверенную победу одержал Данил Зых, второй призер первенства республики среди юношей 2003-2004 г.р. Никита Стригун из Пеледуя, боксер-новичок, тоже попал в поле зрения любителей бокса своей уверенной и техничной манерой ведения боя. В будущем от этих юношей ждем хороших результатов в республике и Дальнем Востоке.

Победители: 36 кг — Валерий Курбатов, г.Ленск, тренер Михаил Рабданов 44 кг — Хэшэгтэ Цыбиков, п.Айхал, тренер Андрей Осокин 46 кг — Данил Зых, г.Ленск, тренер Михаил Рабданов 52 кг — Никита Стригун, п.Пеледуй, тренер Дмитрий Куреко 57 кг — Никита Федюченко, п.Айхал, тренер Андрей Осокин 72 кг — Шахбан Новрузов, п.Айхал,тренер Андрей Осокин

Лучший боксер турнира

Юноши 2001-2002 г.р.

В этой возрастной категории ленчане ждали красивых боев, так как юноши имеют опыт республиканских и зональных соревнований. Не подвел своих земляков Эдуард Бехтерев в весе 57 кг. Напомним, Эдуард стал чемпионом республики в «Турнире сильнейших боксеров» в декабре, следом стал бронзовым призером первенства Дальнего Востока. Молниеносные удары, выверенная тактика ведения боя привели его вновь к победе к всеобщей радости болельщиков. Ему был присужден титул «Лучший боксер турнира».

Золотой медали удостоились: 52 кг — Али Азадов, п.Айхал, тренер Андрей Осокин 57 кг — Эдуард Бехтерев, г.Ленск, тренер Иван Сидоров

Овации — юниорам

Среди юниоров разыгрывались три комплекта медалей. К юниорам тоже было приковано пристальное внимание публики, так как этих ребят тоже отличает огромный опыт участия в республиканских, зональных, даже международных соревнованиях. Стоит отметить, что Айкаар Олесов в 2016 году стал бронзовым призером VI Международных спортивных игр «Дети Азии», в декабре в республиканском турнире и первенстве Дальнего Востока в марте — 3 место. Он не подвел своих болельщиков, одержав красивую победу над Дмитрием Юрьевым. В этой весовой категории в первый день соревнований состоялась матчевая встреча между Николаем Казьминым из Пеледуя и Вячеславом Гойдой из Ленска, закончившаяся победой пеледуйца. Во второй день турнира в матчевой встрече между Николаем Казьминым и Али Саидовым второй уверенно одержал победу. Действительно, юниоры показали самые зрелищные и красивые бои, за что и были вознаграждены овациями публики.

Чемпионами стали:

Юниоры 1999-2000 г.р. 56 кг — Виктор Слепцов, г.Мирный, тренер Иван Иванов 60 кг — Никита Суборнов, г.Удачный, тренер Владимир Скорик 64 кг — Айкаар Олесов, тренер Григорий Борисов

Вот и закончился праздник бокса, а как он прошел, мы узнали у гостей турнира.

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Иван Иванов, тренер-преподаватель ДЮСШ г.Мирный: «Мы привезли 20 ребят. Из них первые места заняли трое ребят, второе — два боксера, третье — пять. Спортсмены приобрели соревновательную практику и опыт, ведь для большинства из них — это первые бои. Проигравшие будут знать, что надо тренироваться еще упорнее, проанализируем их ошибки. Организация турнира, судейство — на высшем уровне. В Ленске всегда судят честно, мы это знаем».

Андрей Осокин, тренер по боксу, п.Айхал: «Мы приехали командой из семи человек. В Ленске не были давно — с 1998 года. Очень рады, что удалось принять участие в таком масштабном турнире. Участие в турнирах вне своего района — это развитие бойцовского духа, чувства товарищества, уверенности в себе. У нас пять победителей, одно второе место и одно третье место. Это очень хороший результат. Организация на высоком уровне — встретили достойно, питание, проживание — все вопросы решались оперативно. Мы рады, что посетили Ленск и достойно защитили честь родного Айхала».

Как видим, гости остались довольны и организацией турнира, объективностью судейской коллегии и своими результатами.

Напоследок хочется сказать, что все схватки прошли на хорошем уровне. Боксеры показали красочные бои, проявили мужество, отвагу и волю к победе. Каждый юный боксер, который выходил на ринг, четко и ясно понимал поставленную перед ним задачу. Турнир на призы главы города Ленска планируется проводить ежегодно, надеемся, что со временем он станет одним из самых известных и престижных соревнований среди западных районов республики. Уверены, что пример главы города Александра Хорунова даст возможность юному поколению сделать уверенный выбор – в пользу спорта и здорового образа жизни.