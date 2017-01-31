Весна близко: Сегодня у Быка холода в Якутии отвалился первый рог

Согласно народному календарю народа саха, 31 января по древним якутским поверьям у Быка зимы отваливается первый рог — с сегодняшнего дня морозы ослабевают.

Зима издревле у народа саха олицетворяется с образом Быка холода, который выходит в октябре из Ледовитого океана на Срединный мир, и с его приходом начинается зима. Также считается, что с ростом его рогов крепчают морозы, а когда они ломаются, морозы наоборот ослабевают.

Есть такая легенда: «К концу января зима достигала своей вершины. За день перед концом месяца с юга прилетал могучий орел – символ небесного тепла, он сгребал снег со своего гнезда и издавал звонкий клекот. От орлиного клекота дух зимы отступал, у него поочередно ломались рога, а затем к весне отваливалась и голова. В ледоход туловище быка зимы плывет вниз по Лене в Ледовитый океан, ледоход уносит души умерших за зиму людей и скота».