Налоговая инспекция приглашает на День открытых дверей

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия) устраивает 14 и 15 апреля День открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

30 апреля истекает срок сдачи декларации по налогу на доходы физических лиц за 2016 год. Обязаны заполнить и представить в налоговую инспекцию декларацию по налогу на доходы физических лиц граждане, получившие в прошлом году доходы:

— от продажи недвижимости, земельных участков и транспортных средств,

— от сдачи в аренду имущества,

— иные доходы.

В рамках Дня открытых дверей все желающие могут получить:

— практические рекомендации по заполнению декларации 3-НДФЛ,

— помощь в оформлении квитанции об уплате налога на доходы физических лиц,

— консультации по пользованию интернет – сервисами Федеральной налоговой службы,

— ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц,

— подключение к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Будут приняты налоговые декларации о доходах физических лиц при наличии необходимых сведений и документов к ним.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия) напоминает: при нарушении срока сдачи декларации граждане, обязанные представить декларации, будут привлечены к налоговой ответственности согласно статье 119 Налогового кодекса РФ.

Место проведения Дня открытых дверей: 202 мкр, корпус 23, актовый зал.

Дата и время: 14 апреля с 9 до 20 часов без перерыва на обед, 15 апреля с 10 до 15 часов без перерыва на обед.