Этот день в календаре. 8 января

Сегодня 8 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

8 января 1851 года физик Жан Бернар Леон Фуко, благодаря сконструированному им аппарату, получил доказательство, что Земля вертится. Он сконструировал прибор, состоящий из пятикилограммового шара из латуни, подвешенного к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра. Качнув шар, Фуко наблюдал поворот плоскости качания его на несколько градусов. Хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, Фуко сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли.

1957 г. — Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам. Фишер – один из самых ярких шахматистов 20 века. Шахматный талант Фишера проявился рано. В 13 лет он завоевал титул чемпиона США среди юниоров, а 8 января 1957 года стал самым молодым чемпионом США. Через год он стал самым молодым в истории шахмат гроссмейстером.

1959 г. — Шарль де Голль стал президентом Французской Республики. Его полномочия для того времени были необычайно широки: он мог в случае чрезвычайной ситуации распустить парламент и назначить новые выборы, лично курировал вопросы обороны, внешней политики и важнейшие внутренние министерства.

В РОССИИ

После праздника Рождества Христова, 8 января по новому стилю, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы. В этот день Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является Той, от которой родился, воплотился Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования сразу после Его Рождества.

1709 г. — В Москве издан «Брюсов календарь». Яков Вилимович Брюс — сподвижник Петра I, потомок шотландских королей, глубоко образованный человек, политик, военачальник. Используя свои широкие познания, ученый составил календарь, который был назван «Календарь повсеместный, или Месяцеслов христианский». Календарь содержал сведения о времени восхода и захода Солнца в Москве, включал даты церковных праздников, святцы, справочник географических сведений, данные по астрологии, а также информацию о положении планет и Луны. Был напечатан на шести листах крупного формата.

1861 г. — В Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света». Это не только один из первых российских журналов — журнал «Вокруг света» стал еще и одним из первых в мире познавательных журналов.

1942 г. — Началась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны. Ржевская битва – боевые действия, проходившие во время Великой Отечественной войны в период с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года. Под этим названием условно объединяют 4 наступательные операции, которые провели советские войска Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр» на Ржевско-Сычёвско-Вяземском направлении.

В ЯКУТИИ

125 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Якутские областные ведомости» (1892-1919).

Именины у Александра, Анфисы, Василия, Григория, Давида, Дмитрия, Ефима, Иосифа, Исаакия, Константина, Леонида, Марии, Михаила, Николая.

Родились в этот день. (1902) Карл Роджерс, американский психолог и педагог. (1910) Галина Уланова, русская и советская балерина, балетный педагог, Народная артистка СССР. (1935) Элвис Пресли, американский певец и актер, один из создателей рок-н-ролла. (1947) Марина Неелова, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

По народному календарю. День повитух. На Руси в этот день отмечали бабий праздник, или праздник каш. В этот день славили повивальных бабок и рожениц. Женщины брали своих детей и с подарками и поздравлениями шли к повитухам, которые помогали им при родах. Те, в свою очередь, угощали гостей кашей. В это же время родился и обычай, связанный с христианством: женщины приходили в церковь с заранее испеченными пирогами, чтобы преподнести их Богородице. Бабьи каши отмечены и своими приметами. Если поутру синички кричат — значит, к вечеру будет мороз; а вот если галдят вороны — быть снегопадам и метелям. Обильный снег предвещала и подрумянившаяся в печи каша. Считалось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса. Именно с этого дня начинались девичьи гадания, которые продолжались до самого Крещения. Гадать было принято в сопровождении особенных песен либо в полной тишине.

По лунному календарю. Это семейный день, хорошо быть вместе с семьей и близкими, приглашать родственников. Очень уместным в этот день будет вспомнить традиции своей семьи, своих предков, как эти традиции поддержать и укрепить в будущем. Именно в этот день рекомендуется начинать строительство дома для семьи. Печаль дня окажется кратковременной, она быстро и легко забудется. Однако, не рекомендуется путешествовать. Если они снятся в этот день, то невероятно яркие и впечатляющие, похожие на сказку, но не стоит искать в них глубокого смысла, вряд ли эти сны сбудутся.

Источник: Calend.ru