Этот день в календаре. 8 февраля

Сегодня 8 февраля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

В 1816 году в полицейской операции впервые была задействована собака. Человек очень давно оценил в собаке острое обоняние, тонкий слух, выносливость, неприхотливость, силу, преданность хозяину и другие, не менее полезные, качества.

В 1838 г. Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа. Американский художник и первый президент Национальной Академии рисования, возвращаясь из Европы, где занимался изучением творчества великих мастеров прошлых времен, от своего попутчика на корабле узнал о воздействии тока на магнит.

В 1984 году открылись XIV зимние Олимпийские игры в Сараево (Югославия). XIV зимние Олимпийские игры прошли с 8 по 19 февраля 1984 года в городе Сараево, тогда входившем в состав Югославии, а сегодня это столица Боснии и Герцеговины.

В 1992 году открылись XVI зимние Олимпийские игры в Альбервиле (Франция). XVI зимние Олимпийские игры прошли во французском городе Альбервиль с 8 по 23 февраля 1992 года.

В 2002 году открылись XIX зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити (США). XIX зимние Олимпийские игры прошли в Солт-Лейк-Сити (США) с 8 по 24 февраля 2002 года. Этот американский город был выбран в качестве столицы зимней Олимпиады – первой в новом веке – во время сессии МОК в Будапеште в 1995 году.

В РОССИИ

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году.

Сегодня отмечается День военного топографа. Официально этот профессиональный праздник отмечается с 2004 года, поскольку в феврале 2003 года приказом министра обороны №395 была установлена дата праздника — 8 февраля.

В 1724 году Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств. Радея за Отечество, его развитие и процветание, Пeтр I всевозможными способами способствовал развитию Российской науки. По велению императора (28 января) 8 февраля 1724 года была образована Академия наук и художеств.

В 1837 году в Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Печально знаменитая дуэль на пистолетах между великим русским поэтом камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном (Дантесом) состоялась (27 января) 8 февраля 1837 года.

В 1919 году в России опубликован декрет «О введении счета времени по международной системе». Международная система поясного времени основана на условном разделении поверхности земного шара на 24 часовых пояса. На каждый пояс отводится 15 градусов. За нулевой принят Гринвичский меридиан. Ширина часового пояса определена не строго.

В 1929 году в русском языке появилось слово «вертолёт». Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолёт Каскр-1 «Красный инженер».

Родились в этот день. (1781) Джордж Доу, английский художник. (1798) Михаил Романов, русский Великий князь, генерал-адъютант. (1828) Жюль Верн, французский писатель-фантаст. (1834) Дмитрий Менделеев, русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог. (1928) Вячеслав Тихонов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР. (1949) Ирина Муравьева, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

По народному календарю. Федор-поминальник. Считалось, что в этот день покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Чтобы успокоить их, нужно насыпать на могилу золы и сказать: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование». Кроме того, в этот день было принято молиться Феодору об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке. Этот день называли еще «гороховым». По гороху гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады. Люди, рожденные в этот день, на Федора варили и ели гороховую кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий год.

Про Федора Студита также говорили: «Федор Студит землю студит». А еще считалось: каков этот день — такова и весна будет.

Именины у Аркадия, Гавриила, Давида, Ивана, Иосифа, Климента, Марии, Петра, Семена, Федора.

По лунному календарю. Сегодня активно обновляются жизненные силы. Энергия, кровь, полезные вещества – всё сбалансированно циркулирует в организме. Превосходный день для осознания и анализа прошлого, получения новой информации, повышения уровня образования. Сегодня будьте среди людей — благоприятен коллективный труд и творчество. Может быть, получится раз и навсегда разобраться в истоках прошлых проблем. Распутать клубок прежних противоречий поможет даже простое распутывание клубка ниток.

Источник: Calend.ru