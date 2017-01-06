Этот день в календаре. 6 января

Сегодня 6 января. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Рождественский сочельник у восточных христиан. Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим. Сочельник — заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

Святое Рождество Христово и Богоявление в Армении. 6 января Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Богоявления и Рождества Иисуса Христа, которые установлены в память событий Рождения и Крещения Иисуса Христа.

Католическое Богоявление. Праздник Богоявления (греч. Θεοφάνια), наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвящен он рождению Иисуса Христа и событиям, сопутствовавшим ему.

Богоявление в Болгарии. Один из самых почитаемых праздников в Болгарии и третий по значимости христианский праздник в году, отмечается он 6 января. Считается, что в этот день Господь Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Предтечи. Праздник тесно связан с водой и купанием в холодной воде. Считается, что вода в этот день очищается и приобретает большую силу. После службы в храме священники во главе многолюдной толпы отправляются к ближайшей реке или водоему, где намечено бросать в воду крест. Это захватывающее зрелище собирает не только верующих, но и толпы зевак. Считается, что того, кто первым вынет из воды брошенный священником крест, весь год ждут успех и здоровье. Еще поверье гласит, что если крест замерзнет в воде, то урожай уродится на славу.

Богоявление в Греции. В день, когда восточные христиане отмечают рождественский Сочельник, жители Греции празднуют Богоявление, которое здесь называют Фота (Ta Fota) — дословно «огни» — или Теофания — Богоявление. Оно завершает празднование 12 рождественских .

Богоявление на Кипре. День Богоявления на Кипре называют днем святого Епифания или Фота. Иначе Фоту называют праздником Света (от греч. фот — свет). В древние времена существовал обычай, в эту ночь крестить людей, то есть, просвещать их духовно. Еще этот праздник называют днем святого Епифания или Фота. Иначе Фоту называют праздником Света (от греч. фот — свет). В древние времена существовал обычай, в эту ночь крестить людей, то есть, просвещать их духовно.

Турицы. Турицы посвящены туру — одному из древнейших почитаемых среди славян животных, обладающих магической силой. В туре воплощается союз Велеса и Перуна во славу и процветание Рода славянского. Сын Велеса и Макоши, Тур, как и греческий Пан, покровительствует пастухам, гуслярам и скоморохам, молодецкой удали, играм, пляскам и веселью, а также рощам и зверью лесному. На Севере Тур предстает гордым оленем, а в таежных лесах сохатым.

Сапхала Экадаши. Шри Экадаши (Shri Ekadashi) — традиция праздновать каждый одиннадцатый день возрастающей и убывающей луны — описывается как в древнейших шрути, так и в более поздних смрити.

День марунов на Ямайке. 6 января на Ямайке отмечается День марунов. Этот праздник приурочен к дню рождения капитана Куджое (Captain Cudjoe), который был маруном (маруны — мaroons — борцы за свободу, отражавшие нападения Британских колониальных войск).

В 1884 году Паулем Нипковым подана патентная заявка на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения Впервые прямое влияние света на электричество было обнаружено немецким физиком Герцем во время его опытов с электроискровыми вибраторами.

В 1992 году самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика объявила независимость Нагорно-Карабахская республика (НКР) была провозглашена 2 сентября 1991 года. Провозглашению независимости предшествовал почти четырехлетний армяно-азербайджанский конфликт, приведший к значительному числу жертв и беженцев с обеих сторон.

В РОССИИ

В 1813 году Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны Отечественная война 1812 года – очень значимое событие в русской истории. В ходе военных действий погибло около 300 тысяч человек. Многие западные районы были разорены. Все это оказало огромное влияние на дальнейшее внутреннее развитие России.

В 1834 году гимн «Боже, царя храни!» принят в качестве гимна Российской империи В 1833 году по указанию императора Николая I состоялся закрытый конкурс на новый гимн России. Авторам надлежало отразить в нем единство православия, самодержавия и народности. В отличие от существующего с 1816 года, новый гимн должен был показать не не роль Бога, а роль царя в государственной власти. Среди лучших участников конкурса были поэты Нестор Кукольник и Василий Жуковский, и композиторы Михаил Глинка и Алексей Львов.

В 1943 году в СССР введены погоны для личного состава Советской Армии Первоначально погоны носили практический смысл. С их помощью держался ремень патронной сумки. Поэтому и погон поначалу имелся только один, на левом плече, так как патронная сумка носилась на правом боку.

Именины у Артема, Евгении, Иннокентия, Клавдии, Николая, Сергея.

Родились в этот день. (1412) Жанна Д’Арк, национальная французская героиня. (1783) Митрополит Филарет, российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826-1867). (1822) Генрих Шлиман, немецкий археолог-любитель, открывший Трою. (1872) Александр Скрябин, русский пианист и композитор. (1911) Николай Крючков, советский актер театра и кино, Народный артист СССР. (1938) Адриано Челентано, итальянский певец, композитор, актер, режиссер, телеведущий. (1938) Лариса Шепитько, советская актриса и кинорежиссер. (1939) Валерий Лобановский, советский и украинский футбольный тренер.

По народному календарю. Сочевник, или Сочельник. В канун Рождества на Руси соблюдали обычай колядования. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Девицы также гадали: откуда залает собака, оттуда и жених сватов зашлет. Еще одна примета действовала для всех. Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане — здоровья стократ прибавится. На этот день в народе существовало множество примет. Например, нельзя было уходить из дома — иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать — несчастью угождать. По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля — урожай хлеба, черные тропинки на снегу — урожай гречи. Говорили, что если Млечный Путь полон звезд — погода будет солнечной.

По лунному календарю. День удачен для поездок, путешествий, переезда. Самое время начинать строительство дома, заниматься планированием жилища, перепланированием, перестановками. Может потребоваться изменение собственной позиции и линии поведения. Подходящее время, чтобы по-иному взглянуть на вещи, обдумать жизнь, вспомнить прошлое. Пусть все неудачи, беды, нежелательные поступки и чёрные мысли сгорят, будто в пламени пожара. Сейчас очень уместно готовиться к новому этапу в своей биографии, если вы его планируете.

Источник: Calend.ru