Этот день в календаре. 4 февраля

Сегодня 4 февраля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, или Всемирный день борьбы против рака. Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом.

1857 г. 4 февраля объявлен День неандертальца: научной общественности впервые представили неандертальца. В 1856 году в долине Неандерталь в Германии обнаружили останки существа, жившего около 150 тысяч лет назад.

4 февраля 1911 года фирма «Роллс-Ройс» учредила для своих автомобилей знаменитую эмблему – фигурку в виде крылатой женщины, склонившуюся перед прыжком вперед. Фигурку создал скульптор Чарльз Сайкс, дав ей имя «Дух экстаза».

В 1932 году 4 февраля открылись III зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США). Свой отсчет зимние Олимпийские игры ведут с 1924 года, когда во французском городе Шамони прошла первая в истории зимняя Олимпиада. Зимние Игры стали проводиться как дополнение к летним, причем, проходили они в те же годы что и летние.

4 февраля 1944 года в США увидел свет номер «The Journal of Experimental Medicine» со статьей об одном из важнейших открытий в биологии. Ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.

XII зимние Олимпийские игры прошли в Инсбруке (Австрия) с 4 по 15 февраля 1976 года.

В 2004 году начала работу социальная сеть Facebook Facebook (в дословном переводе с английского — «Каталог лиц») создал, будучи студентом, американский программист Марк Цукерберг. Проект будущей социальной сети формировался довольно долго.

В РОССИИ

В 1717 году в России вышел учебник «Юности честное зерцало». Пособие вышло по указанию Петра I по воспитанию и обучению светского юношества. В подготовке издания активное участие принимал Яков Брюс.

В 1722 г. 4 февраля Петр I своим указом утвердил «Табель о рангах». «Табель о рангах» – это Закон о порядке государственной службы в Российской империи, который утвердил классификацию воинских, статских и придворных чинов, соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства.

В 1945 году началась Крымская (Ялтинская) конференция. Крымская или Ялтинская конференция 1945 года – это вторая по счету (после Тегеранской) официальная встреча глав союзных государств антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – во время Второй мировой войны.

В 2000 году состоялась церемония передачи иконы «Борис и Глеб», ранее похищенной из музея Чудотворная икона 15 века «Борис и Глеб» была похищена в 1991 году в Устюженском краеведческом музее.

Родились в этот день. (1873) Михаил Пришвин, русский и советский писатель, автор произведений о природе. (1881) Климент Ворошилов, советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза. (1897) Людвиг Эрхард, немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда. (1933) Игорь Кваша, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР. (1945) Полад Бюль-Бюль оглы, советский и азербайджанский певец и композитор, Народный артист Азербайджана.

По народному календарю. Тимофеев день, Тимофей-полузимник. Свое народное прозвище Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», — как говорили наши предки). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоит. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

Связано и несколько примет: если в мороз «запотевают» стекла — это к потеплению; если по стеклу бегут узоры — холода будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно солнце — значит, весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых. В этот день, как и в другие дни-«полузимники», проверяли закрома. Важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить. По этому поводу говорили: «К весне мужику тяжелее — хлеб по сусекам мелеет».

А вот девушки-рукодельницы в этот день веселились — катались с горок на донцах, на которых пряли лен и шерсть. При этом смотрели: кто дальше прокатится — у той в хозяйстве и лен уродится.

Именины у Анастасии, Гавриила, Георгия, Ефима, Ивана, Иосифа, Леонтия, Макара, Николая, Петра, Тимофея.

По лунному календарю. Самое подходящее время, чтобы по-иному взглянуть на вещи, обдумать жизнь, вспомнить прошлое. Пусть все неудачи, беды, нежелательные поступки и чёрные мысли сгорят, будто в пламени пожара. Сейчас очень уместно готовиться к новому этапу в своей биографии, если вы его планируете. Сны могут быть тяжёлыми, мучительными, но верить им не надо.

Источник: Calend.ru