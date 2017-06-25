Этот день в календаре. 25 июня

Сегодня 25 июня. Чем ознаменован этот день?

В МИРЕ

День дружбы и единения славян.

День моряка (День мореплавателя).

Праздник разговения — Ураза Байрам (Ид аль-фитр, Рамадан Байрам).

День государственности Словении.

День государственности Хорватии.

День молодежи в Беларуси.

День молодежи Украины.

День таможенной службы Украины.

День юриста в Кыргызстане.

День Аугсбургского вероисповедания.

В 1857 году вышло первое издание книги Шарля Бодлера «Цветы зла». 25 июня 1857 года вышло первое издание книги французского поэта Шарля Бодлера «Цветы зла», ставшей предтечей декадентства.

В 1876 году американский рыбак Альфред Енсен впервые в истории в одиночку переплыл через Атлантический океан. 25 июня 1876 года рыбак из поселка Глостер (штат Нью-Джерси) Альфред Енсен на лодке «Сентенниэл» («Столетие») отправился в первый в истории одиночный рейс через Атлантику.

В 1950 году началась Корейская война, в результате которой была создана демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей. В августе 1945 года Корея была освобождена от японского колониального господства. В северной части полуострова, в которую вступила Красная Армия, установился коммунистический режим во главе с Ким Ир Сеном.

В РОССИИ

В 1959 году в Москве открылась первая в СССР Американская национальная выставка. 25 июня 1959 года в Москве, в Сокольниках, Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон открыли первую в истории СССР Американскую национальную выставку.

Именины. Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Степан, Юлиан.

Родились в этот день. (1852) Антонио Гауди, испанский архитектор. (1864) Вальтер Нернст, немецкий физик и физикохимик, Нобелевский лауреат. (1904) Владимир Коккинаки, советский летчик, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации. (1907) Арсений Тарковский, советский поэт, переводчик, прозаик. (1937) Альберт Филозов, советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист России.

По народному календарю. Петр Солнцеворот. На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару. И действительно, приближалась середина лета — самая жаркая пора. Петров день также называли запоздалым капустником. В этот день огородники высаживали последнюю рассаду и сеяли последние семена.

По лунному календарю. Фаза Луны: Новолуние. Первый лунный день — основа для всего последующего месяца. Этот день очень похож на Новый год — планы и мечты имеют высокие шансы сбыться, но только в том случае, если они не связаны с местью, и помыслы ваши чисты.

Очень хороший, чистый и светлый день. Но лунный цикл только начинается, и сил для действий недостаточно. Ограничьтесь построением планов и проектов. Смысл и цель первого лунного дня – дать человеку возможность взять свою жизнь в свои руки, добиться того, чего он хочет.

Источник: Calend.ru