Этот день в календаре. 18 апреля.

Сегодня 18 апреля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

Международный день памятников и исторических мест. Девизом Международного дня памятников и исторических мест стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». Этот День установлен в 1982 году.

Всемирный день радиолюбителя. Ежегодно 18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всём мире отмечает свой «профессиональный» праздник — Всемирный день радиолюбителя. Общества, секции, кружки радиолюбителей в России также принимают участие в торжествах.

В 1025 году в Гнезно, столице древнепольского государства, был помазан на царство первый король Болеслав I Храбрый, князь Польский с 992 года. Это должно было сильно повысить престиж польского монарха.

В 1902 году впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия. Дактилоскопия – метод идентификации личности человека по отпечаткам пальцев, основанный на уникальности рисунка кожи, то есть каждый человек обладает индивидуальным узором папиллярных линий.

В 1906 году в результате землетрясения разрушена часть Сан-Франциско. Одно из первых упоминаний о городе Сан-Франциско приходится на конец 18 века. Именно тогда на месте будущего города испанцами было основано первое поселение.

В РОССИИ

День воинской славы России — Ледовое побоище (1242). 18 апреля в нашей стране отмечается День воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). Праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года.

В 1922 году в Москве открылось автобусное движение. Предшественниками московского автобуса были линейки – многоместные конные экипажи без всяких удобств. Летом это были открытые кареты на 10-14 мест, в которых особенно неудобно было передвигаться в дождь. Зимой – это были большие сани.

В 1923 году в СССР создано московское пролетарское спортивное общество «Динамо». Оно было учреждено по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ и создавалось как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам.

Родились в этот день. (1897) Шовкет Мамедова, азербайджанская оперная певица и педагог, Народная артистка СССР. (1929) Галина Брежнева, дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева. (1930) Натан Эйдельман, советский писатель, историк, литературовед. (1937) Светлана Немоляева, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. (1940) Владимир Васильев, российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, Народный артист СССР. (1940) Эдуард Ханок, белорусский композитор-песенник, Народный артист Беларуси.

По народному календарю. Федул Ветреник. В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. О ненастной погоде говорят: «Пришел Федул — губы надул». Иногда используют и более интересный вариант присказки: «Федул, чего губы надул?

Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы, божьи коровки. На Федула (Феодула) нужно было растворить окна и заговорить их специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых ветров, от нечистой силы, от переполохов. Впрочем, истинная причина для такого обычая, скорее всего, была самая приземленная: после длинной зимы изба нуждалась в проветривании, а теплый ветер уже не мог выстудить помещение. Не случайно говорили: «Кто раньше Федула оконницу растворил — тот ненастью угодил»; «На Федула окно отворил — избу без дров натопил». Земледельцы наблюдали: если на дне оврага осталось снега величиной с корову — значит, можно приниматься за пахоту.

Именины у Алексея, Георгия, Марка, Николая, Платона, Семена, Феодула.

По лунному календарю. Хороший день для веселья и увеселительных мероприятий, для хозяйственных дел, заготовки продуктов впрок, торговли и бизнеса, связанного с риском. Поиск пропавших людей, вещей, животных также увенчается успехом. Энергетика этих суток пробуждает в человеке активное начало. День придаёт нам необыкновенную храбрость. Можно решиться на любой поступок, о котором раньше боялись

Источник: Calend.ru