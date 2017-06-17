Этот день в календаре. 17 июня

Сегодня 17 июня. Чем известен этот день?

В МИРЕ

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

День провозглашения Республики Исландия. Он сопровождается красочными парадами, музыкой и танцами прямо на улицах.

Фестиваль «Каннские Львы» — Международный рекламный фестиваль «Каннские Львы» (Cannes Lions International Advertising Festival) — самый престижный фестиваль рекламы, собирающий огромную аудиторию профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы.

Праздник селедки (День флажков). Традиционно, праздник селедки проводится в Нидерландах в одну из суббот июня, сразу же после того, как в порт доставят первую селедку нового улова. Этот улов — особенный, поскольку к концу мая сельдь достигает идеального размера и нагуливает 14 процентов жирности. Этот праздник часто называют также «День флажков». Флажки фигурируют в названии народных гуляний потому, что ими традиционно в этот день украшаются гавань городка Схефенингена и близлежащие улицы.

В 362 году Римский император Юлиан издал эдикт, запретивший христианам преподавать в школах.

В 1925 году подписан Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женевский протокол).

В 1961 году Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище.

В 1967 году в Китае проведено испытание первой водородной бомбы. В 1954 году Мао Цзэдун обратился к Никите Сергеевичу Хрущеву с просьбой раскрыть секрет атомной бомбы и помочь наладить в Китае производство нового оружия.

В 1970 году Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid». В 1937 году в Кембридже (штат Массачусетс) американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию «Polaroid Corporation», которая стала производить оптическую технику.

В РОССИИ

В 1982 году поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета «Ка-50» — «Черная акула». 16 декабря 1976 года Совет Министров СССР вынес постановление начать разработку перспективного ударного вертолёта, предназначенного для уничтожения бронетехники на поле боя.

Именины. Иван, Маша, Марфа, Митрофан, Назар, Петр.

Родились в этот день. (1714) Цезарь Кассини, французский астроном и геодезист. (1891) Ольга Хохлова, русская балерина, жена Пабло Пикассо. (1903) Михаил Светлов, русский и советский поэт и драматург. (1911) Виктор Некрасов, русский писатель. (1929) Тигран Петросян, советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира по шахматам.

По народному календарю. Митрофан Навозник. С этого дня начинали сеять гречу. Лучшее время для этого выбирали, глядя на клубнику: когда она начинала краснеть — тогда и пора выходить в поле. В народе также подмечали, что к Митрофану лен начинает расти в полную силу. «День тем силен, что вытягивает лен», — приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».

По лунному календарю. Фаза Луны: Третья четверть, Луна убывающая. День мудрости, постижения новых знаний. Особенно сильно проявление умственных способностей, и любые знания легко усваиваются. В этот день можете узнать новое о мире и, возможно, о себе. Вам может открыться тайное знание сути, могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения. День считается весьма неблагоприятным для начала любых дел, особенно серьёзных, имеющих для вас большое значение. Сегодня особенно повышаются человеческие способности к духовному и творческому обновлению. Могут внезапно появиться новые возможности. Используя их, вы сумеете переосмыслить события прошлого опыта и построить планы на будущее.

Источник: Calend.ru