Этот день в календаре. 14 апреля.

Сегодня 14 апреля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

В 1927 году первый автомобиль «Вольво» сошел с конвейера в шведском городе Гетеборге. Днем рождения компании «Вольво» (VOLVO) принято считать 14 апреля 1927 года, когда с конвейера нового завода в шведском городе Гетеборге сошел первый серийный автомобиль.

В 1929 году в Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако. Гран-при Монако – один из самых сложных и престижных этапов гонки «Формулы-1» на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако. Впервые эта гонка состоялась 14 апреля 1929 года.

В РОССИИ

В 1801 году Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах. Сыск был развит во времена многих русских правителей.

В 1848 году в России учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью В результате неспокойной политической обстановки в Западной Европе и России в середине 19 века была ужесточена цензура.

В 1908 году вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон». В этот день в 1908 году, выпавший по старому стилю на 1 апреля – день розыгрышей и шуток, в Петербурге вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон». Этот журнал сразу завоевал расположение читателей.

В 1961 году в Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР». 14 апреля 1961 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено почетное звание «Летчик-космонавт СССР» в ознаменование первого в мире космического полета человека на корабле-спутнике «Восток», стартовавшем 12 апреля 1961 года.

Родились в этот день. (1629) Христиан Гюйгенс, голландский математик, физик и астроном. (1744) Денис Фонвизин, русский писатель, автор комедий. (1862) Петр Столыпин, русский государственный деятель, инициатор аграрной реформы. (1870) Виктор Борисов-Мусатов, русский живописец. (1923) Лидия Вертинская советская и российская актриса, художник.

По народному календарю. Марья Пустые щи. В этот день церковь чтит память преподобной Марии Египетской — христианской святой, которая считается покровительницей кающихся женщин. Мария родилась в Египте в середине 5 века. В возрасте 12 лет она покинула родителей и ушла в Александрию, где стала блудницей. Однажды она попыталась войти в храм Гроба Господня вместе с группой паломников, но какая-то сила удерживала ее и не впускала внутрь. Тогда Мария осознала свое падение и стала молиться перед иконой Богородицы, находившейся в притворе храма. После этого она свободно вошла в храм. Вскоре после этого Мария приняла причастие и поселилась в пустыне, где прожила 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах.

К Марии Египетской в народе было принято обращаться за защитой от сглаза и дурного слова. Также считалось, что женщине или девушке в этом мог поспособствовать такой прием: нужно было, погладив себя рукой по заду, затем потереть той же рукой по лицу. Пустые щи на Марию поминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только мечтать. Не зря говорили: «Захотел ты в апреле кислых щей!». Приходила пора варить апрельские щи — пустые, жидкие, служившие поводом для шуток: «Щи — хоть портянки полощи». В такой суп за неимением капусты обычно клали крапиву и щавель, которые как раз начинали зеленеть. О том, какими будут травы летом, тоже можно было узнать на Марию Египетскую. Если вода широко разольется — то луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на реки: если лед сходит легко и быстро — то весь год будет легким, хорошим. Если же образуются ледяные заторы — год выдастся тяжелым. В любом случае, подо льдом реки уже не останутся: «Лед ломается хрясно — ходить опасно».

Именины у Ефима, Ивана, Макара, Марии, Сергея.

По лунному календарю. Если позволяют обстоятельства, лучше провести день дома и никуда не выходить. В этот день хорошо очищать всё материальное и духовное: душу, совесть, мысли, тело, дом. Желательно, чтобы в этот день в доме весь день горела свеча. Посидите у костра, камина, при свечах. Полезно мысленно покаяться в неправедных мыслях и поступках, избавиться от чужого влияния, смирить гордыню. Огородникам рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах.

Источник: Calend.ru