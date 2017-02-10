Этот день в календаре. 10 февраля

Сегодня 10 февраля. Какими памятными датами и событиями известен этот день?

В МИРЕ

В 754 году открылся Иерийский Собор церковных иерархов (иконоборческий). 10 февраля 754 года император Константин V в Иерии (предместье Константинополя) созвал собор церковных иерархов во главе с митрополитом Феодосием.

1636 г. Сегодня — День рождения утюга: его первое документальное упоминание. Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень давно. В 4 веке до н. э. в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку.

1931 г. — Нью-Дели становится столицей Индии. С 1577 года столицей Британской Индии была Калькутта. А Дели служил политическим и финансовым центром нескольких империй Древней и Средневековой Индии.

2003 г. Чудо-рыба помогла сделать удивительное открытие об океане. В ноябре 2000 года опытный рыбак Олаф Сольскер вытащил на западном берегу Гренландии нечто, чего не встречал до этого ни разу. Неизвестную рыбу передали датскому ученому Петеру Меллеру из университета Копенгагена.

В 2006 году найдены саркофаги в Долине царей. После сенсации 1922 года, когда была найдена гробница Тутанхамона, заявление об обнаружении археологами американского Мемфисского университета в египетской Долине царей нетронутого захоронения с пятью саркофагами стало новым всплеском интереса к к сокровищам египетских пирамид. Это произошло 10 февраля 2006 года. Всего за все время исследований в знаменитой Долине царей в Луксоре было обнаружено 64 гробницы, почти все — царские.

В 2006 году открылись XX зимние Олимпийские игры в Турине (Италия). XX зимние Олимпийские игры прошли с 10 по 26 февраля 2006 года в Турине – столице итальянского региона Пьемонт. Они стали вторыми зимними Играми в Италии – первые состоялись в 1956 году.

В РОССИИ

День дипломатического работника в России. Профессиональный праздник дипломатических работников, отмечаемый в нашей стране ежегодно 10 февраля, установлен Указом президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года.

Родились в этот день. (1881) Борис Зайцев, русский писатель, критик и литературовед. (1890) Борис Пастернак, русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат. (1903) Матвей Блантер, советский композитор, автор популярных песен, Народный артист СССР. (1911) Мстислав Келдыш, советский ученый-математик и механик, академик. (1938) Георгий Вайнер, советский писатель и журналист, автор известных детективов. (1962) Клиффорд Ли Бертон, американский музыкант, второй бас-гитарист группы Metallica.

По народному календарю. Ефрем — сверчковый заступник. У Ефрема на Руси было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Соответственно, и традиций с его днем было связано немало. Например, на Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в избе. По одному из поверий, в этот день нужно было подмести пол в доме веником из полыни, которая могла уберечь дом как от нечистой силы, так и от злых людей. Но самое главное событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. Домовой в народе считался не столько добрым, столько справедливым; он не любил ссор, сварливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, старательные люди всегда могли рассчитывать на его помощь.

Известно, что в каждой крестьянской семье держали кошку — но, что интересно, не только для охоты на мышей. Говорили, что кошка – это хозяйка дома, и она может поладить с домовым. На Ефрема весь вечер на посиделках посвящали рассказам о домовом, его повадках и проделках. Рассказывали байки, пели частушки и прибаутки. По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.

Именины у Владимира, Георгия, Ефрема, Игнатия, Исаакия, Леонтия, Ольги, Федора, Феодосия, Якова.

По лунному календарю. День призывает нас к деятельности, к тому, чтобы мы не сбавляли темпов движения, не останавливались на достигнутом, держались выбранного пути, были твердо уверены в грядущем успехе. Избегайте провести этот особенный день в безделье — энергетические ресурсы не бездонны, и их застой крайне неблагоприятен. В конце дня устройте вечеринку — она пройдет бурно и весело. С уважением отнеситесь к любой информации – даже случайно услышанная фраза или прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла внимание, могут оказаться полезными. Сны вещие. Можете увидеть в символическом виде отражение проблемы, которую надо решить. Иногда сон даёт и подсказку, как это сделать.

Источник: Calend.ru