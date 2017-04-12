Зимник и паводок – главные темы для жителей Походска

Сколько грузов завезено за зимник, о запланированных коммунальщиками и энергетиками на лето работах, какой ожидается паводок и о принимаемых предупредительных мерах по подготовке к этому периоду – на все эти вопросы жители Походска получили ответы 11 апреля на встрече с главой Нижнеколымского района Иваном Суздаловым.

Глава района приехал в старинное село вместе с руководителями Нижнеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)», Нижнеколымского РЭС АО «Сахаэнерго», ГИМС, управления образования. Иван Суздалов провел совещание, на котором были подведены итоги завоза топливно-энергетических ресурсов и намечен план работы на весенне-летний период.

Глава рассказал о подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в районе, и остановился на том, что надо сделать в Походке. Помещение для пункта временного размещения в селе есть, теперь необходимо укомплектовать его всем необходимым. В Черском будет базироваться вертолет оперативной группы МЧС. Как отмечается, накопление снега в районах Колымы выше среднегодовых.

Начальник РЭС Рамиль Алимов в своей информации рассказал о работе ДЭС Походска, подробно отметив те моменты, которые необходимо решить вместе с головным предприятием. Он подчеркнул необходимость своевременной оплаты за электроэнергию. Энергетики пока завезли лишь четверть топлива для сельской ДЭС, так как весь транспорт работал на перевозке дизельного топлива в Андрюшкино. Сейчас эти мероприятия завершены, и освободившиеся машины будут перевозить топливо для электростанций Колымского и Походска.

Директор филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» Михаил Стрижов сообщил, что каменный уголь для котельной доставлен в село в полном объеме. Летом, помимо ремонтно-профилактических работ на котельной, в Походске заменят порядка 400 метров теплотрасс. Трубы для этого уже доставлены в Черский, и в скоро их перевезут сюда.

К паводку готовятся и в сельских образовательных учреждениях, о чем рассказала начальник управления образования Наталья Прокопьева.

Члены рабочей группы ответили на вопросы сельчан. Глава Походска Мария Картунова отметила необходимость установки трансформаторных подстанций, так как сейчас в разных концах села напряжение в домах различное. Директор школы Егор Дьячковский говорил о необходимости ремонта отопления старого корпуса. В прошлом году на это денег не нашлось, и он попросил предусмотреть финансирование в текущем.

Ветеран труда Василий Шкулев воспользовался случаем, чтобы вновь поставить больные вопросы.

«Надо больше внимания уделять рыболовству! Собираются съезды, конференции и ничего не говорится о привлечении молодежи в нашу отрасль, о том, чтобы коммерсанты привозили в район снегоходы, лодочные моторы, сети и другие необходимые рыбакам снасти», — высказался он.

Отвечая ветерану, Иван Суздалов сообщил, что буквально через неделю в Походске состоится собрание рыбаков, на котором и будут обсуждены проблемы отрасли. Он также отметил, что коммерсанты привозят товары для рыбаков и зачастую из-за этого ухудшают свое финансовое положение по причине отпуска товаров в долг. А доставка некоторых из них на Нижнюю Колыму порой обходится в несколько раз дороже самой стоимости товара. Транспортные расходы «съедают» многое, а их предпринимателям никто не компенсирует.

Завершил совещание своим выступлением начальник Нижнеколымского инспекторского участка ГИМС Михаил Бережнов. Три колымских района по паводку стоят на особом контроле Управления МЧС по Якутии. В Походске в период паводка будет работать инспектор ГИМС Илья Слепцов. Угроза подтопления есть в селах Андрюшкино, Колымское и Походск. Несмотря на то, что прогноз по колымским районам тревожный, есть факторы, которые могут смягчить развитие ситуации. Так, судя по промерам льда, его толщина в целом в районе и около Походска составляет менее метра, и, возможно, ледоход на этом участке пройдет без заторов. В период паводка будут проведены беседы с жителями села, учащимися школы о мерах безопасности.