Жителям Усть-Майского улуса полюбилась сказка «Три поросенка» Национального театра танца

Национальный театр танца им. С. Зверева-Кыыл Уола с 4 по 8 апреля гастролировал по Усть-Майскому улусу под руководством заслуженной артистки Якутии Долааны Федотовой. Артисты представили богатую разнообразную программу: гала-концерт «Танцы народов мира» и популярную детскую сказку «Три поросенка».

Маршрут гастрольной труппы пролегал через Петропавловск, Эльдикан, Кюпцы, Эжанцы, Усть-Маю.

«Гастроли прошли стремительно. В день мы охватывали 2 населенных пункта, показывая 2 концерта и 2 сказки, — поделился артист театра танца, импровизатор-хомусист Артур Семенов.- Везде нас встречали тепло, как долгожданных и дорогих гостей. Зрители восторженно аплодировали каждому номеру. Эти мгновения дорогого стоят».

Неизменным успехом пользовалась сказка «Три поросенка».

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