Жители Жиганска очистили стадион от снега

По инициативе главы администрации Жиганского наслега Василия Сорокина и отдела по молодежной политике администрации района был проведен субботник по очистке снега беговой дорожки на стадионе села Жиганск.

На субботник вышли участники спартакиад среди округов и трудовых коллективов Жиганского улуса. Во время перерыва им был предоставлен горячий чай и бутерброды.

«В этом году на субботник вышло как никогда много активистов — 60 человек. За два с половиной часа дорожка была очищена от снега. Выражаю благодарность всем участникам за помощь, а также призываю всех приходить почаще на стадион и заниматься спортом», — отметил глава наслега Василий Сорокин.