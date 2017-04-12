Жители наслегов Горного улуса в эти дни могут поправить психологическое здоровье

Индивидуальные беседы с психологами, групповые психологические занятия, мастер-классы по написанию социальных проектов, по современным танцам и трикингу для подростков, лекции по правильному питанию и многое другое будет проведено во время десанта Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи в Горном улусе.

Напомним, что проект «Десант психологического здоровья и пропаганды здорового образа жизни» начал свою работу с Амгинского улуса и проходил в два этапа — в апреле и ноябре 2016 года, и охватил 12 наслегов.

В плане стартовавшего 12 апреля очередного десанта заявлен ряд мероприятий, это индивидуальные беседы с психологами, групповые психологические занятия, мастер-классы по написанию социальных проектов, по современным танцам и трикингу для подростков, лекции по правильному питанию и многое другое. Специалисты наметили посетить три наслега Горного улуса: Бердигестях, Мытах и Орто-Сурт.

Цель проекта — актуализация личностного потенциала населения к формированию здорового образа жизни, в том числе развитию социальных навыков, гармонизации психологического состояния, повышению мотивации на успех личности.

12 апреля десант работает в селе Бердигестях, 13 апреля отправится в Мытах, 14 апреля – в Орто-Сурт. Все услуги и мастер-классы бесплатные.