Жителей Сюльдюкара волнуют аварии электросетей и недостроенные телятник и спортзал

На отчете органов местной власти – Садынского национального эвенкийского наслега, МО «Мирнинский район» в селе Сюльдюкар были подняты следующие вопросы и жалобы: почему в селе не показывает НВК «Саха», в летнее время сельчане часто сидят без света из-за аварий сетей электроэнергии, когда будет достроен спортзал и телятник.

Прозвучали также пожелания в приезде в Сюльдюкар социальных работников для пояснения вопросов о льготах, возобновлении движения автобуса между селом и Мирным. На все вопросы специалистами, куда входили представители управления образования, центральной районной больницы, управления пенсионного фонда, коммунально-строительного управления и другие, были даны ответы.

19 января отчет районной администрации состоялся в селе Сюльдюкар Мирнинского района. Вначале по традиции прошла коллегия, где были заслушаны отчеты бюджетных организаций по итогам 2016 года. Так, были подняты следующие вопросы, которые волнуют сельчан. В школе не хватает учителей, есть вакансии психолога и учителя русского языка и литературы. Сельский дом культуры «Биракан» требует ремонта фасада здания. Несвоевременная доставка почты – еще один злободневный вопрос, прозвучавший как на коллегии, так и на отчете перед жителями села.

Затем в доме культуры прошла встреча с жителями. В 2016 году в Сюльдюкаре было завершено строительство вспомогательных помещений и проведение ремонтных работ в детском саде №20 «Колобок». В школе в течение года проводились ремонтные работы, приобретены технические средства обучения, учебники, появился широкополосный доступ к сети Интернет. По линии инвестиционной программы МО «Мирнинский район» осуществляется строительство двухквартирного жилого дома. В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» выданы свидетельства двум молодым семьям. Свыше 2 млн рублей из бюджета района выделено в рамках Года благоустройства из бюджета района. Средства были направлены на отсыпку внутрипоселковой дороги, освещение ул. Центральная, ул.50 лет Победы, капитальный ремонт памятников. Работы в этом направлении продолжатся и в текущем году. В рамках программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог МО «Мирнинский район» продолжается строительство автомобильной дороги п. Светлый — с. Сюльдюкар, в 2016 году выполнен первый этап работ.

В соответствии с программой «Социальная поддержка населения Мирнинского района» оказана материальная помощь 16 малоимущим гражданам, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетным и неполным малообеспеченным семьям, инвалидам, пожилым гражданам на общую сумму 242 тысячи рублей. Предоставлен льготный проезд на пассажирском транспорте между поселениями в границах Мирнинского района студентам, почетным гражданам района, неработающим пенсионерам. Приобретены продуктовые наборы для пяти многодетных семей. Приобретен 41 новогодний подарок для ребят из многодетных, неполных семей и детей-инвалидов на сумму 27 675 рублей. Ко Дню знаний проведена акция «Собери ребенка в школу», приобретены канцелярские товары для 10 детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей-инвалидов. При софинансировании АК «АЛРОСА» пять детей получили путевки в лагерь «Орленок». Оказана материальная помощь двум детям-инвалидам с тяжелой патологией на сумму 50 тысяч рублей.

В рамках празднования Дня Мирнинского района состоялся концерт звезд якутской эстрады Саины и лауреата республиканских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей живой этнической музыки Ольги Подлужной.

В 2016 году делегация села впервые приняла участие в республиканском национальном празднике Бакалдын в г. Якутске. Для этого районная администрация и ООО «Сюльдюкарнефтегаз» выделили на пошив костюмов для художественной самодеятельности 500 тысяч рублей, оплатили проезд. Для библиотеки МО «Мирнинский район» профинансировало приобретение литературы на сумму 30,4 тысяч рублей.

В 2016 году была оказана финансовая поддержка одному субъекту малого предпринимательства по мероприятию «Субсидия на выдачу финансовой поддержки на возвратной основе субъектам малого и среднего предпринимательства». Жительнице села выдана субсидия на развитие своего дела, также как и родовой общине «Сордоннох». В виде межбюджетных трансфертов выделено 10 млн рублей на строительство телятника.

Работу наслежной власти по итогам ушедшего года единогласно оценили как удовлетворительную.