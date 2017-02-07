Жителей Саныяхтахского наслега волнуют вопросы строительства школы, детсада и врачебной амбулатории

Как долго участковая больница в селе Саныяхтах будет располагаеться в одном с здании с котельной, аптекой и прачечной — этот и другие острые вопросы подняли жители наслега на ежегодном отчете главы Олекминского района Виктора Васильева.

Населением подняты такие вопросы, как слабое обеспечение лекарственными препаратами, отсутствие фельдшера, сотовой связи, дебаркадера. Малыканцы интересовались, когда в их поселке будет начато строительство квартальной котельной и коровника, также жаловались, что очень долго проходит процедура оформления земельных участков в ООО «Земля».

Саныяхтахцы в очередной раз подняли вопрос об участковой больнице, сейчас в наслеге койко­-места сокращены до трех, больница делит здание с аптекой, прачечной, котельной. Интересовало также, кто следит за состоянием автозимника, который открывается поздно.

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На все вопросы были даны исчерпывающие ответы, их решение во многом зависит от республиканских властей. Жители саныяхтахского куста оценили работу администрации района на удовлетворительно.

«15­-16 февраля с отчетом приедет правительственная группа, будем поднимать вопросы строительства здания школы и детского сада, врачебной амбулатории», -­ отметил глава Саныяхтахского наслега Юрий Кондратьев.