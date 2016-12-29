Жиганские учителя подарили детям и их родителям волшебную сказку

В эти дни кто побывал на утренниках своих детей в Жиганской средней школе были просто в восторге от внутреннего убранства школы. В преддверии нового года коллектив создал волшебство.

Придать праздничное настроение учащимся, родителям, гостям коллективу школы удалось. Воплощение творческой работы стало поистине волшебным.

Здесь можно встретится с любимыми героями знаменитых мультфильмов «Губка-Боб – квадратные штаны», «Мадагаскар», «Рапунсель», «Мy little Pony», «Человек Паук» маленький Пони», комикса «Мстители» и многих других. Также были и веселые картины с национальным эвенкийским колоритом.

В каждом рекреации школы ожидали интересные встречи со знаменитым Чарли Чаплином, даже с Президентом России В.В. Путиным. Были представлены объемные фигуры Бабы-Яги, хозяина будущего года Петуха, снеговики и многие другие красивые, интересные персонажи. Особый уют в новогоднем украшении здании школы придает красивый рождественский декор.

Заходя в здание школы, сразу захватывает новогоднее настроение. Все очень красиво, как будто находимся в новогодней сказке. Поход по рекреации в школе – это настоящее чудо. Наши педагоги подарили нам волшебство своими руками. «Этот новый год будем помнить надолго«, — выражают благодарность родительская общественность.