Женсовет Абыйского улуса подвел итоги работы за 2016 год

На днях состоялась отчетная конференция «Взаимодействие советов женщин с органами муниципальной власти, общественными институтами на условиях партнерства, сотрудничества и взаимной ответственности» под председательством руководителя Абыйского улусного женского совета Сусанны Никитиной.

Яркое приветствие делегатов учениками начальных классов Белогорской школы послужило мотивационным вступлением к деловому разговору. Заместитель главы улуса Александра Гурьева поздравила участников с тем, что у них есть организация, способная решать не только их проблемы, но и более широкий круг вопросов, касающихся всех сфер жизнедеятельности района. «Функций у женсовета, как у общественной организации, с каждым днем становится все больше, — отметила она. — Круг вопросов постоянно расширяется, потому что жизнь не стоит на месте, возникают новые ситуации, новые проблемы, чаще всего самые болезненные для нашего общества. Именно поэтому так важно, чтобы женсоветы являлись «возмутителями общественного спокойствия», способными привлекать внимание государственных органов и общественности к положению женщин и детей».

Александра Гурьева пожелала женсовету Абыя более активно заявлять свою точку зрения на все значимые события, более активно выявлять имеющиеся проблемы и принимать участие в их решении.

О том, что деятельность районного женсовета насыщенна и разнообразна, а его представительницы решают конкретные задачи по реализации многих социальных программ, действующих на территории района, можно было судить по отчетному выступлению председателя Сусанны Никитиной.

В своем докладе она охватила все стороны деятельности женсовета за последний отчетный период: проведение благотворительных акций, работу по наиболее острым проблемам, касающимся сферы детства и материнства, активное участие в общепоселковых, районных и республиканских мероприятиях социального характера, организацию женского клуба любителей поэзии, поощрение лидеров женского движения.

Содокладчиками выступили председатели наслежных женкомитетов.

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В конце первой части конференции замглавы по социальным вопросам Александра Гурьева вручила Ираиде Слепцовой, матери, родившей и воспитавшей 9 детей, знак «Материнская слава». Благодарственными письмами главы улуса отмечены: Анастасия Сорокоумова, Евдокия Черемкина, Александра Заровняева, Вероника Горохова, Александра Слепцова, внесшие весомый вклад в развитие женского движения в районе, активисты женского движения Альбина Атласова, Галина Белоус, Дария Томская, Любовь Веселова, Евгения Ефимова, Любовь Худаева за многолетнюю активную общественную деятельность. От улусного женсовета благодарности получили Мария Захарова, Марианна Бережнова, Екатерина Новикова, Сардана Корякина, Галина Матвеева, Марта Корякина, Анастасия Сорокоумова, Акулина Рязанская, Мария Стручкова, Ньургустана Алексеева, Ньургуйаана Дохунаева, Татьяна Попова, Елена Слепцова, Клара Черемкина, Екатерина Соломонова. Особым знаком лидера женского общественного движения награждена Галина Белоус. От главы поселка Белая Гора награждены победители акции «Цветы – поселку» Надежда Черемкина, Мотрена и Айал Черемкины, Анна и Иван Хростовские, Наталья и Юрий Грапкинские, Татьяна Слепцова, Жанна Садовникова — жители дома по улице Строителей 22\1.

В формате свободного микрофона выступили методист управления культуры Айта Хоброва, руководитель ЕДД Жанна Садовникова, руководитель ЦПСИД Майя Кулышева, начальник управления культуры Жанна Новикова и другие

Во второй части конференции участники работали в 7 группах, представлявших отдельные ведомства: «Образование», «Здравоохранение», «Общественные организации», «Правоохранительные органы», «Местное самоуправление», «Соцучреждения», «Культура» по моделированию совместной работы женсоветов с другими структурами по теме «Профилактика семейного неблагополучия». Каждая группа представляла отдельное ведомство, работа велась под руководством экспертов по трем направлениям: причины, состояние в районе, пути и методы работы с семьями. Надо отметить, что выступающие выделяли не только проблемы в сфере семьи, материнства и детства, но и рассказывали о положительных результатах работы в этом направлении. Именно желание поделиться успешным опытом сделало эту встречу полезной, интересной и важной. Указали и на необходимость в консолидации межведомственных возможностей в работе, направленной на возрождение авторитета семьи, укрепление базовых семейных ценностей и традиций.

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Для ознакомления с опытом работы женсовета в содружестве с культурным центром села был организован выезд в село Сутуруоха. Участники приняли участие в мастер-классах Марии Стручковой, Анны Жирковой, Татьяны Новиковой, Татьяны Садовниковой, Марии Новиковой, Екатерины Стручковой, Марианны Бережновой по приготовлению блюд из натуральных местных продуктов, посетили выставку начинающих рукодельниц кружка «Киэргэ», получили полезные советы искусных мастериц Марии Кайгородовой, Анны Сорокоумовой, Натальи Садовниковой, Елизаветы Стручковой, Марии Бережновой, Александры Заровняевой, Клары Черемкиной по шитью, вышиванию, поделкам из бересты, точечному рисунку, кыбытык тигии, бисероплетению, а также фитнесу. Участвовали в занятии оздоровительного кружка «Чэбдик», любовались танцами ансамблей «Алгыс», «Нарыйа», «Кэрэ Куо, насладились песнями вокального ансамбля.

Участники конференции подвели итоги работы женсовета за 2016 год, приняли резолюцию, высказали свои пожелания и предложения по улучшению работы организации. Конференция женсовета района стала замечательным подтверждением мысли о важной и ответственной роли женщины в сегодняшнем мире. О том, что женщины не боятся трудностей, поэтому берут на себя решение самых сложных вопросов. О том, что по своей природе женщины призваны сохранять семейные ценности, поэтому именно они являются реально действующей силой, способной решать не только проблемы своей семьи, но и отстаивать и защищать права и интересы всех тех, кто обращается за помощью, нуждается в ней. И о том, как это замечательно, что у женщин есть своя организация — связующее звено между властью и обществом, которому по плечу любые начинания.