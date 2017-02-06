Заречье одобрило отчет главы Кобяйского улуса

В конце января во всех заречных наслегах, кроме Ситты, состоялся отчет главы Кобяйского улуса Игнатия Спиридонова. В каждом он посетил хозяйства, строящиеся объекты, коневодческие базы.

Массовое присутствие населения на отчетах показал интерес селян к общественной жизни наслега, улуса. Состоялось живое общение между представителями власти и народом, на различные вопросы жителей были даны полные ответы.

Например, жители села Кобяй задавали вопросы по поводу «дальневосточного гектара», закупки молока, деятельности ветеранского совета, охоте на волков, субсидий. В этом году цена закупки молока повысилась до 45 рублей, эту новость население приняло с радостью. В настоящее время на получение «дальневосточного гектара» по Кобяйскому улусу подана 91 заявка, из них утвердили 17. Несмотря на сложные времена, село нацелено на будущее, здесь готовятся к запуску детского сада и большого спортзала. Отчет главы улуса был одобрен единогласно.

В отличие от Кобяя в Чагде и Арыктахе остро стоял вопрос вырубки горелого леса. Население недоумевает, почему это запрещается. Эту ситуацию руководитель лесного хозяйства В. Дьяконов объяснил так: «По требованию населения глава наслега должен подать заявку на экспертизу. Только после экспертизы, сделанной учеными и экспертами, выдается разрешение на вырубку леса». Но подводным камнем является ее цена – более 1 млн рублей. Сумма, конечно, удивила и напугала всех. «Уж лучше приобрести билет на вырубку леса» — большинство посчитало этот выход наиболее приемлемым.

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Жители Сайылыка, Багаджи, Арылаха пожелали, чтобы врачи приезжали почаще, обследовали основательно, без спешки. Поставлен вопрос о возможности открытия в Сайылыке пункта приема анализов. Главный врач ЦРБ Е. Гуляев объяснил, что медики являются лечащими врачами стационарных больных в районном центре, поэтому невозможно отпускать их в длительные командировки. «Тем не менее, поездки с целью обследования населения будут регулярными. А пункт сдачи анализов откроется, когда прибудет специалист», — пояснил главврач.

Сельчане задавали вопросы по «дальневосточному гектару», охоте на волков, получению разрешения на охотничье ружье и другие.

Удивила активность населения села Мастах. После отчета главы выступили 11 человек, задано больше 20 вопросов. Интересовались, будет ли пищеблок у построенного детского сада, приобретена новая мебель, задавали вопросы по пожарной части, строительству борцовского зала, зарплате организаторов детского отдыха лагеря «Тукулан», рыболовству. Все присутствующие одобрили работу главы и администрации улуса.