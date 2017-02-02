Юрий Николаев о встречах с коллективами предприятий Мирного

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев с 23 января по 31 января работал в своём избирательном округе – в населённых пунктах Мирнинского района.

Председатель бюджетного комитета Ил Тумэна рассказал о подробностях работы в Мирном.

— 27 января в Мирном принял участие в торжественном собрании, посвящённом 52-й годовщине со дня основания Мирнинского района. В этот день по традиции вручены государственные награды. Вдвойне порадовался за своих бывших коллег-энергетиков. Поистине, награды нашли своих героев. Так, звания «Заслуженный энергетик Республики Саха (Якутия)» удостоен генеральный директор АО «Вилюйская ГЭС-3» в пос. Светлый, уроженец Сунтарского района Александр Малько, с которым рука об руку в течение 33 лет работаем до сих пор. Почётным гражданином Мирнинского района стала заместитель начальника гидроцеха Каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука Александра Тимохова, с которой работал вместе на Каскаде Вилюйских ГЭС. Александра Борисовна трудится в энергетике полвека, была членом горкома комсомола и горкома партии Мирного, депутатом Верховного Совета ЯАССР.

Выступая с речью на торжественном собрании, кроме слов поздравлений выделил проблемы Сюльдюкара и призвал объединить усилия администраций района и наслега, депутатов районного Совета и хозяйствующих субъектов (Компании АК «АЛРОСА» (ПАО) и энергетиков) для их решения. Кроме того, 27 января в Мирном состоялась встреча с главами поселений Мирнинского района.

В субботу, 28 января, провёл приём граждан по личным вопросам. Всего поступило восемь заявлений. В основном, жители Мирного обращались по жилищным вопросам. К примеру, сирота из Приморского края переехала в Мирный и уточнялась по вопросу обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Многодетная мать из Сунтарского улуса принесла заявление о содействии в получении постоянной регистрации в городе Мирном, так как семья давно проживает в городе по временной прописке. Обратилась жительница Верхнего посёлка в Мирном по проблемам энергоснабжения. Также на приёме задали вопрос, почему городская свалка не принимает мусор от частников. Обращался ветеран АК «АЛРОСА» со стажем работы в компании более 45 лет, принимавший участие в строительстве Вилюйской ГЭС, который проживает в Доме для престарелых и просит содействия в предоставлении жилья.

В понедельник, 30 января, состоялся ряд встреч с работниками предприятий. Сначала состоялась встреча с работниками Управления образования Мирнинского района. На встрече кроме вопросов о реализации закона об образовании уточнялись о реализации Федерального закона № 119-ФЗ о «дальневосточном гектаре». Также спросили о программах по улучшению жилищных условий для и молодых семей и молодых специалистов, работающих в бюджетной сфере.

Далее состоялась встреча с работниками Нюрбинского ГОК. Отрадно, что как раз 30 января директором Нюрбинского ГОКа был назначен Василий Тарасович Курнев, работавший до назначения главным инженером на этом же предприятии. Состоялся живой разговор. Высказаны замечания по качеству платного здравоохранения. В свою очередь, напомнил о положительных сдвигах в этом направлении. Так, в Мирном открылся филиал Якутского медицинского колледжа.

В этом году такой же филиал планируется открыть в Удачном. Таким образом, проводится работа по обеспечению средним медицинским персоналом. В 2016 году был введён жилой дом для медицинских работников, построенный совместными усилиями республики, администрации района и Компании «АЛРОСА». В данное время планируется приобретение дорогостоящего медицинского оборудования для Светлинской больницы.

Во второй половине дня дал интервью телерадиокомпании «Алмазный край». Журналисты задали много вопросов. В частности, обсуждены проблемы транспортной доступности Мирнинского района, строительства федеральной дороги «Вилюй», обеспечения продуктами питания местного производства, обмеления реки Лена и связанной с этим проблемы неполной загрузки судов, проблем организации паромной переправы через реку Вилюй в районе Верхневилюйска, субсидирования авиаперевозок, качества связи, когда проложат оптоволокно в Айхале и Удачном.

Журналисты задали вопрос о том, планируется ли продажа акций АК «АЛРОСА» (ПАО). Конечно, ответил, что планов продажи акций Компании нет, тем более, акции защищены специальным Законом Республики Саха (Якутия) «Об управлении и о распоряжении акциями акционерной компании «АЛРОСА» (закрытого акционерного общества), являющимися государственной собственностью Республики Саха (Якутия)».

Также озвучена интересная проблема технического обеспечения автотранспорта отечественного производства, в частности, по обеспечению авторемонта автомобилей «УАЗ». На приобретение отечественных автомобилей перешла АК «АЛРОСА», муниципальная власть тоже ездит на «УАЗ-патриотах», а обслуживания нет. В этой связи просили открыть филиал, к примеру, ООО «Колми» в Мирном. Кстати, мирнинцы положительно отзывались об открытии магазина сети цифровой и бытовой техники DNS. Они довольны демократичной ценовой политикой магазина и качеством поставляемой техники.

В этот же день состоялась встреча в управлении Мирнинского ГОКа. Поступили уточняющие вопросы по Федеральному закону № 119-ФЗ о «дальневосточном гектаре», о государственном бюджете республики. Работники интересовались причинами проведения 23 января выездного заседания правительства республики в Мирном и принятия плана социально-экономического развития района. Мирнинский район в своём развитии всегда ориентировался на компанию «АЛРОСА», начиная с вопросов жилищно-коммунального хозяйства, кончая содержанием социальных объектов. Сегодня ситуация меняется. Согласно соглашению с Компанией, в плановом порядке, ещё раз подчеркну – в плановом порядке, «АЛРОСА» передаёт, объекты ЖКХ в муниципальную собственность. Также в муниципальную собственность будут переданы социальные объекты. Таким образом, меняется структура муниципальной собственности, появляются новые полномочия и обязательства, будут строиться новые объекты. Постановление о социально-экономическом развитии Мирнинского района на ближайшие годы касается практически всех основных аспектов жизнедеятельности района.

Также состоялась встреча с коллективом «Западные электрические сети», в ходе которой заданы вопросы о новом Федеральном законе о внесении изменений в закон «Об электроэнергетике», установившем снижение энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Также заданы вопросы о строительстве линии 220 кВ от Нюрбы до Накына и другие вопросы.

Во вторник, 31 января, встретился с руководством АК «АЛРОСА» (ПАО), Мирнинского района и города Мирного. Обсудили вопросы, которые заданы работниками Компании и жителями Мирнинского района во время визита по населённым пунктам района. От них поступило предложение провести выездное заседание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации в Мирном. Поддерживаю это предложение, но необходимо согласовать его с планом деятельности парламента республики».