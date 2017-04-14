Юные жиганцы блеснули талантами на фестивале «Созвездия Арктики»

Жиганская детская школа искусств организовала в районе первый конкурс-фестиваль «Созвездия Арктики». Он собрал почти 400 талантливых ребят со всех наслегов.

Дети показали свои умения по таким направлениям, как художественное слово, хореография, якутский фольклор, вокал, изобразительное и фото искусство.

Организаторы отметили, что всеми талантами блеснули воспитанники детских садов села Жиганск «Орончикан» и «Ёлочка».

Лауреатов, дипломантов и номинантов конкурса по возрастным категориям выявило жюри в составе заслуженных артистов республик Матрены Корниловой, Александра Дьячковского—Саарына, артистов Театра Олонхо и работников культуры, образования района. Гран-при завоевал ансамбль «Гилбэн» Жиганской средней школы (руководитель Н.А. Константинова).