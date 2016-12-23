Якутцемент вручил новогодние подарки маленьким пациентам республиканского туберкулезного санатория

Со времени строительства нового здания детского санатория прошел год. В преддверии самого волшебного праздника врачи и медсестры санатория стараются создать для детей праздничную атмосферу. В исполнении желаний маленьких пациентов оказывают помощь спонсоры и неравнодушные люди.

Надежный друг и партнер Якутцемент внес свой вклад в доброе дело. Они подарили детишкам новогодние подарки. «Здесь маленькие пациенты, вынужденные долгое время проходить оздоровление и реабилитацию, могут чувствовать себя как дома«, — говорят они.

«Наши коллеги из других регионов завидуют нам белой завистью, — делится главный врач санатория Василий Старостин,- Нигде в стране детская фтизиатрия не имеет такой замечательной базы. А ведь все строилось в рамках государственно-частного партнерства, все оборудование закупалось самими строителями. Сегодня, год спустя, у нас нет никаких замечаний, все прекрасно функционирует, в корпусах тепло и уютно. А красота нашей территории даже отмечена благодарностью главы республики. На подведении итогов Года благоустройства нам присуждено 1 место среди учреждений Якутии».

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Итогом совместной работы строителей и коллектива учреждения стали не только современные, оснащенные по последнему слову техники корпуса, но и прекрасная, благоустроенная территория.

На достигнутом коллектив санатория не намерен останавливаться. Своим партнерам из Якутцемента Василий Петрович показал проект ландшафтного дизайна, который начнется претворяться в жизнь весной 2017 года.

«Очень приятно, что персонал санатория поддерживает и приумножают красоту, созданного нами объекта, — отметила заместитель директора Якутцемента по строительству Елена Крючкова, — За время строительства санатория наши коллективы очень сдружились, и мы рады и дальше продолжать наше сотрудничество».