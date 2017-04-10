Якутцемент подписал соглашения о сотрудничестве с пятью федерациями спорта Хангаласского улуса

Основой развития массового спорта и физкультуры в Хангаласском улусе могут и должны стать спортивные объединения, подчеркнули представители федераций различных видов спорта на прошедшей в эти дни встрече с депутатом Ил Тумэна Алишем Мамедовым.

На сегодняшний день в районе действует 21 федерация по различным видам спорта, из них только четыре имеют официальный статус, а значит, могут привлекать финансовые средства из разных источников для свой непосредственной деятельности.

«Большинство мероприятий, проводимых спортивным сообществом улуса, ложится бременем на местный и улусный бюджеты, — отмечает руководитель спорткомитета Юрий Никифоров. — Весьма ограниченные средства муниципалитет выделяет лишь на призовой фонд соревнований, вошедших в календарный план. О возможности закупить спортинвентарь, форму или обеспечение участия взрослых спортсменов в учебно-тренировочных сборах, даже внутри республики, и речи не идет. Понятно, что в таких условиях мы не можем добиваться больших спортивных успехов, сделать занятия спортом более массовыми».

Детский спорт улуса испытывает такие же сложности. «На весь год на выезды юных спортсменов по всем 15 видам спорта нам выделяется порядка 400 тысяч рублей, — говорит и.о. директора Хангаласской ДЮСШ Виктор Громов. — Только благодаря родителям дети выезжают на сборы и соревнования за пределы республики. А ведь именно на таких турнирах и растет мастерство юного спортсмена».

Изменить положение дел в спорте улуса могут активность федераций и внимание к ним со стороны бизнес-сообщества.

«Якутцемент всегда помогал спорту: мы содержим футбольный клуб «Цементник», сами организуем спартакиаду внутри коллектива на призы наших акционеров, — сказал депутат Алиш Мамедов. — Кроме того, ежегодно до 3 миллионов рублей завод выделяет в качестве спонсорской помощи на проведение спортивных мероприятий. Часто к нам обращаются отдельные тренеры или спортсмены с просьбой оказать содействие в выезде за пределы республики на разные турниры. Но эту работу нам необходимо систематизировать, определить вместе со спортивными организациями приоритеты, наметить общие планы и привлечь к этой деятельности наших предпринимателей и предприятия улуса. Если мы на государственном уровне приняли политику здорового образа жизни, то необходимо делать и другие реальные шаги, предложить людям альтернативу – занятие спортом и физкультурой. Для этого следует вкладывать средства в развитие спортивных организаций, и дело это должно быть общим, нельзя всю заботу о спортсменах перекладывать на федерации и спорткомитет».

В качестве первого шага к совместной системной работе бизнеса и спорта Хангаласского улуса депутат Алиш Мамедов предложил заключить соглашения о сотрудничестве с пятью общественными спортивными организациями улуса. В ходе встречи руководитель Якутцемента подписал договоры с федерациями лыжного спорта, спортивной борьбы, стрельбы из лука, дзюдо и хоккея с шайбой, по которым предприятие в течение года будет оказывать поддержку на приобретение инвентаря, проведение соревнований и транспортные расходы.

«Наша федерация стрельбы из лука еще не зарегистрирована официально, — говорит тренер Михаил Алексеев. — И мы очень рады, что Алиш Забидович окажет нам содействие и в юридической части работы. А по подписанному соглашению Якутцемент закупит для наших воспитанников пять комплектов луков. Это очень большое вложение в развитие юных спортсменов».

Подводя итоги встречи, представители спортивных организаций выразили надежду, что добрый почин депутата Мамедова получит продолжение, и другие предприятия улуса также возьмут на себя обязательства по поддержке спорта и физкультуры. Со своей стороны руководитель Якутцемента предложил организовать диалог бизнеса района и спортивного сообщества на площадке цементного завода.