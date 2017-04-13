Я б в алмазники пошел – пусть меня научат

В Мирнинском районе 12 апреля стартовал первый молодежный образовательный профориентационный форум «Твое будущее начинается сегодня», организаторами которого выступили центр подготовки кадров АК «АЛРОСА» и объединение молодых специалистов компании при поддержке профсоюза «Профалмаз», администрации района и КСК АК «АЛРОСА».

В форуме приняли участие более ста активных школьников, креативных студентов, молодых специалистов и работников компании. Цель – раскрыть молодым перспективы построения профессиональной карьеры в крупнейшем алмазодобывающем комплексе России.

Форум начался с выставки рабочих профессий, востребованных в компании. Участники в течение двух дней работали по группам. Первая группа (школьники) – по профориентационному направлению, вторая (студенты) – по образовательному проектному мышлению, третья (молодые специалисты) – в направлении личностного развития, четвёртая (активисты Совета молодых специалистов) изучала формирование и развитие лидерства. Специально для работы на форуме приглашались специалисты агентства «Мастер-класс» из Санкт-Петербурга.

Открытие мероприятия состоялось в ДК «Алмаз». Первым молодежь поприветствовал глава района Ришат Юзмухаметов. «Ваше будущее началось вчера, – отметил он. – Потому что вам повезло родиться, жить, учиться в нашем Мирнинском районе».

Согласно программе форума Ришат Нургалиевич прочитал лекцию, посвященную 60-летию треста «Якуталмаз» и 25-летию АК «АЛРОСА». При этом он коснулся истории открытия алмазных месторождений, социально-экономических характеристик и перспектив развития района.

Глава района обратил внимание молодых на то, что ОАО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» заключило договор с Мирнинским политехническим институтом, и уже в прошлом году первые студенты побывали на рабочей практике на Среднеботуобинском месторождении, в дальнейшем они будут устраиваться на это предприятие. 1 сентября 2017 года открывается класс «Роснефти» на базе школы №26.

В заключение он рассказал о системе образования Мирнинского района, привел интересную статистику и пожелал учащимся: «Я хочу, чтобы вы выбрали себе хорошую перспективную работу в сфере алмазодобывающей промышленности, энергетики, нефтегазового комплекса, здравоохранения, образования; малого и среднего бизнеса; с отличием окончили школу, поступили в вуз, техникум или колледж и нашли достойное рабочее место на территории Мирнинского района. Успехов вам!»

Команды-участники форума представили свои визитки, посвященные юбилейным датам компании. В тот день состоялись также викторина «История развития алмазной отрасли» и работа по группам.

13 апреля продолжилась работа по группам и защита проектов.