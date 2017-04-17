Выездные бригады медиков побывали в наслегах Верхнеколымского района

Недавно свою работу в населенных пунктах Верхнеколымского улуса завершили выездные мобильные бригады врачей. Специалисты Верхнеколымской ЦРБ совершают такие поездки ежегодно.

Врачи осмотрели 251 человека. Во всех наслегах перед прибытием рабочей группы медиков в ФАПах, врачебных амбулаториях и участковых больницах проводится сбор необходимых анализов у всех, кто собирается посетить прием.

Первым на карте выездной бригады было село Угольное. Здесь побывали практически все специалисты: хирург, педиатр, стоматолог, акушер-гинеколог, невролог, психиатр-нарколог, офтальмолог, отоларинголог и УЗИ-диагност. «Мы стараемся охватить всех: тех, кто проходит диспансеризацию, Д-учетных пациентов, лежачих больных мы осматриваем на дому», – комментирует главный врач ЦРБ Марианна Дьячкова. В Угольном педиатром были осмотрены все дети в детском саду и школе. Из взрослых на прием пришли 40 человек.

В Нелемном медики трудились до поздней ночи: осмотрели всех детей, ходили по домам тяжелобольных пациентов, приняли 39 взрослых. Следующим пунктом был Усун-Кюель, здесь осмотрено 86 взрослых и 66 детей. Последним населенным пунктом стал Утаинский наслег. Сбда прибыли основные специалисты – педиатр, терапевт, стоматолог и главная медицинская сестра. Они приняли 10 взрослых и столько же детей.

Работа выездных бригад в населенных пунктах четко отработана: все по времени и расписанию. В первую очередь принимают и осматривают самых маленьких пациентов, затем идут проходящие диспансеризацию. В этом году самыми востребованными специалистами для жителей наслегов оказались отоларинголог и офтальмолог.

Во время работы бригады местное население приходит не только с целью поправить свое здоровье или пройти диспансеризацию, многие желают получить ответы на волнующие их вопросы. Чаще всего интересуются проездом к тем или иным специалистам, спрашивают, где и как получить направление, узнают об оплате и льготном проезде. «Направления мы выдаем по показаниям всем. За ним пациенты должны подойти к нам заранее, за две недели до вылета. Но в летнее время лучше подходить еще раньше, за три недели», – отметила Марианна Дьячкова.

К слову, говоря о выездных бригадах, хочется еще добавить, что сегодня у центральной районной больницы есть возможность экстренно вызывать врачей-травматологов на проведение сложных операций.

Работа в населенных пунктах была проведена большая. Несмотря на то, что людей, пришедших на прием, по указанным цифрам вроде бы не так много, исследований было проведено вдвое, а то и втрое больше. После выездных бригад в населенные пункты отправился рентген-аппарат.