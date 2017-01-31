Второе дыхание села Тополиное

Капитальное строительство в селе Тополиное Томпонского улуса не велось более 30 лет, с тех пор знаменитый поселок оленеводов, основанный в 70-80 годы Героем Социалистического труда Василием Кладкиным, обветшал, строения устарели. В те времена Тополиное славилось на весь российский Север, поголовье достигало до 22 тысяч оленей, в благоустроенном поселке работали все объекты соцкультбыта.

С 2005 года главой Томпонского национального (эвенского) наслега плодотворно работает, продолжая начатые дела своего отца Василия Кладкина, Надежда Кладкина—Клышейко. Она имеет два высших образования: окончила художественно-графический факультет Государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности «Стратегическое планирование».

За 12 лет руководства в родном наслеге проделана огромная работа. Сейчас село обновляется, строятся многоквартирные дома по программе переселения граждан из аварийного фонда, восстановлен музей, в 2017 году планируется начать строительства котельной.

«Сегодня складывается сложная обстановка по оленеводству, не хватает кадров, отмечается снижение поголовья по многим причинам, испытывают серьезные трудности многие хозяйства республики, в том числе расположенные в горно-таежной зоне, — говорит Надежда Кладкина-Клышейко. — Но необходимо объединиться, усилить работу и повысить ответственность руководителей и специалистов всех структур и ведомств, которые связаны с оленеводческой отраслью, в первую очередь на местах, в самих хозяйствах. На нас сейчас большая ответственность, не случайно 2017 год объявлен в Томпонском районе Годом оленеводства».

В ближайшие пять лет в Томпонском улусе предстоит проделать большой объем работы по наращиванию поголовья, созданию условий труда для оленеводов в местах кочевий, подготовке кадров для работы в оленеводстве.

1 из 27