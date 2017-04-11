Воспитанники Арылахской школы искусств завоевали награды в Сочи

Блестяще выступили воспитанники детской школы искусств села Арылах на международном творческом форуме и фестивале-конкурсе «Планета искусств – планета мира и добра», которые прошли в городе Сочи.

Концертный зал «Коралл» в Сочи собрал большое количество участников со всей страны: из Ханты-Мансийска, Омска, Ростова-на-Дону, Республики Саха (Якутия), Саратова, Кемеровской области, Костромской области, Нового Уренгоя, Мурманской области и других регионов России.

Благодаря финансовой поддержке родителей, учащиеся детской школы искусств села Арылах смогли осуществить поездку и получить много положительных эмоций и впечатлений.

В номинации «Фольклор» фольклорный ансамбль «Зоренька» стал лауреатом первой степени; в номинации «Инструментальное искусство» Натали Саввинова (фортепиано) завоевала звание лауреата первой степени, Арина Гармаева (гитара) – лауреата третьей степени. В номинации «Хореографическое творчество» хореографический ансамбль «ALLEGRO» удостоен звания лауреата второй степени, а дуэт Кристины Ксенофонтовой и Аэлины Ивановой, Арина Гармаева стали дипломантами.

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Кроме конкурсной программы участникам фестиваля была предложена обширная культурная и развлекательная программа. За неделю пребывания в Сочи ребята посетили олимпийские объекты, аквапарк, парк аттракционов и многое другое.

«Это большое достижение наших воспитанников и их преподавателей. Ребята получили массу положительных эмоций, а сам фестиваль «Планета искусств – планета мира и добра» оставил неизгладимые впечатления и запомнится им на всю жизнь», — отметила директор ДШИ Ай-Куота Степанова.