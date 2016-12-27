Волшебной сказкой удивила алданцев Главная Ёлка района

Главная елка района подарила 25 декабря яркое театрализованное новогоднее представление с подарками Алданской детворе. Собравшихся на праздник ребят и родителей с наступающим Новым годом поздравил глава района Северин Поздняков, пожелав всем крепкого якутского здоровья, успехов в учебе, а главное исполнения желаний, посланных волшебнику Деду Морозу.

Учащиеся Алданской Школы искусств им. А.Т. Никитина, профессиональные вокалисты Нижнего Куранаха: Эльвира Вавилова, Даниил Обуткин, Денис Искужин Виктория Торопова, вокальная студия «Ладушки» (руководитель Марина Русинова) и актеры ТЮЗа (Константин Гаранин, Владимир Волков и Даниил Кезля) сотворили настоящее новогоднее чудо для жителей и гостей города.

Руководители театрального отделения и режиссеры представления Артем и Светлана Адонины взяли за основу знакомую всем сказку Джанни Родари «Путешествие Голубой Стрелы». Артем Петрович сделал прекрасную инсценировку, в которой каждый юный актер получил яркую роль. Герои из магазина игрушек были настолько индивидуальны, что зрители заворожено следили и за сюжетом, и за удивительно органичной игрой актеров, некоторые из которых по возрасту были младше зрителей, присутствующих на представлении.

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Начальник управления культуры Евгений Гузман, исполнивший роль начальника поезда рассказал о подготовке праздника: «В этом году мы обошлись количеством участников 70 человек. В прошлом году эта цифра доходила до 170. Спектакль был технически сложен, но все задуманное получилось, благодаря слаженной работе творческой команды, где каждый был на своем месте. Отдельные слова благодарности звукооператору Алексею Сенникову, за профессиональную работу. Надеюсь, новогодняя сказка с волшебными героями детишкам запомнится надолго, как минимум, до следующего года».