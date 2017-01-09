Верхнеколымские инспекторы охраны природы стали лучшими в надзоре и контроле в 2016 году

По результатам деятельности по охране природы руководители инспекций из всех районов республики с 12 по 16 декабря прошли аттестацию в Якутске. Об этом нам рассказала руководитель Верхнеколымской инспекции по охране природы Инесса Свинобоева.

— В ходе аттестации все участники после обучения получили удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума и проверке знаний по требованиям охраны труда.

По итогам надзорно-контрольной деятельности за 2016 год Верхнеколымская инспекция по охране природы среди северной подгруппы районов заняла первое место. У нас в улусе больше всех выявлено нарушений, показатель по наложению штрафов высокий. Сумма штрафов составила 356 000 рублей. Много проведено выездов в рейды с проверками. В бюджет района по данным УФК на 1 декабря уже поступило 292 400 рублей. По контролю за негативным воздействием на окружающую среду в местный бюджет поступили средства на сумму 3 398 523 рубля.

Отрадно, что наша инспекция вот уже второй год подряд по результатам своей деятельности занимает первое место. Небольшой коллектив отработал все задания грамотно и без ошибок, все старались выполнять свои обязанности четко и своевременно. Надеемся, что в Год экологии наши показатели будут еще лучше, и мы выйдем на профессиональный уровень в государственно-охранной деятельности по охране окружающей среды.

В 2017 году запланировано проведение множества конкурсов и мероприятий по всем организациям и ведомствам, среди населения, поселений, дворов. Будет усилена работа по рейдовым мероприятиям, по плановым и внеплановым проверкам. Надо работать, засучив рукава. Масштабные мероприятия пройдут в сфере контроля и надзора на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Наш план мероприятий и работ уже согласован и представлен в правительство РС (Я), надеемся на финансовую поддержку. Депутаты районного совета пообещали выделить средства на приобретение призов, тематических баннеров для поселений и для ООПТ, на изготовление плакатов, календарей и т.п. Надеемся, что совместно мы достойно проведем Год экологии».