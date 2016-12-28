Верхнеколымчанка участвовала в празднике для особых детей

В адрес нашей юной верхнеколымчанки Анны Стрекаловской пришло приглашение от имени директора фонда Веры Душкевич на юбилейный, семейный праздник «Волшебная страна Харысхал». Аня в сопровождении мамы Марии приняли участие в празднике, который проходил в торговых рядах «Кружало» г. Якутска.

По приезду Мария рассказала, как они провели время: «Нам представилась уникальная возможность принять участие в юбилейной Ёлке. Впервые мы ездили не по «делам» (по больницам, реабилитационным центрам, куда мы постоянно вынуждены выезжать), а на праздник! У входа нас встречали белые собаки – самоеды, фотографировались со всеми желающими детьми. Герои Диснейлэнда Микки и Мини Маус веселили детей, а около главной ёлки, которая была украшена самодельными игрушками, расположился Чысхаан, якутский Дед Мороз. Так как праздник был семейным, то предлагалась весёлая программа для всех. Игры, конкурсы и флешмобы от аниматоров, мыльное шоу от клоунов, захватывающее шоу Профессора Николя. Для тех, кто не очень любит сидеть на одном месте, по всему периметру торговых рядов были организованы творческие мастер-классы и интерактивные площадки «Краски жизни», где гости праздника своими руками творили всевозможные чудеса.

Во время праздника была проведена акция «Добрый оберег». И каждый ребёнок мог получить оберег в подарок. Завершился вечер зажигательным танцевальным флешмобом.

Еще мы побывали на утреннике для детей-аутистов из реабилитационного центра «Особый ребенок» в Якутском колледже культуры и искусств, студенты которого показали спектакль «Кунг-Фу Панда». С этого праздника мы тоже ушли со сладким подарком, их организовали индивидуальные предприниматели Якутска. Мы получили ощущение радостного ожидания чуда, новогоднее настроение и веру в то, что радость возможна, когда тебя окружают искренние люди, принимающие жизнь такой, какая она есть. Выражаем особую благодарность администрации района – съездили на такое хорошее, значимое мероприятие, да еще и специально сшили красивое платье Принцессы. Действительно, это была Ёлка добра. Ребенку подарили такой замечательный праздник. Еще раз спасибо».

В прошлом году в подобном мероприятии от нашего района приняла участие Аня Павлова, которая в данное время проживает в г. Якутске, а в этом году по муниципальной программе «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Верхнеколымском районе» смогли побывать на ёлке фонда «Харысхал» Аня со своей мамой. Данное мероприятие состоялось под кураторством главного специалиста управления социальной политики администрации МР «Верхнеколымский район» Анастасии Седумовой. «Были предусмотрены средства еще для одного ребенка-аутиста с сопровождающим, но, к сожалению, они не смогли принять участие в Ёлке», – говорит она.