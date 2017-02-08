Верхнеколымчане проводят отдых творчески

В поселке Зырянка Верхнеколымского района в культурном центре «Надежда» работают различные кружки и любительские объединения.

Для подростков и рабочей молодежи работает кружок эстрадного пения, который ведет Анна Маленкина. Здесь можно научиться петь под фонограмму, развить голосовые данные. Кроме этого Анна Геннадьевна учит школьников и молодежь выступать в роли ведущих, помогает им осваивать сценическую культуру, речь, которая дает возможность красиво и уверенно выступать на мероприятиях и концертах. Осенью прошлого года на базе данного кружка был создан вокальный ансамбль «Юниверс».

С осени начала работать балетмейстер Елена Жиркова. Она учит подростков современному танцу, проводит гимнастические занятия. Ее воспитанники с успехом выступают на сцене. Не столь давно созданный коллектив «Новое поколение» уже начал завоевывать сердца своих поклонников. Кроме молодежи Елена Николаевна работает и с пожилыми людьми, которые желают заниматься танцами. Это коллектив любительского объединения «Золотая осень». Женщины приходят на занятия два раза в неделю, с удовольствием проводят время, изучая элементы народных и бальных танцев.

Также вечерами занимаются молодые женщины танцевального коллектива «Зыряночка», который организовала хореограф ДШИ Маргарита Яковлева, а сейчас ее дочь Елена продолжает династию, ставит с этим коллективом новые композиции. Самобытные выступления коллектива «Зыряночка» всегда радуют наших зрителей. С осени организован танцевальный коллектив молодых специалистов КДЦ под названием «Студень». Веселые композиции новоиспеченного коллектива уже были представлены на праздничных мероприятиях.

Для любителей театрального искусства тоже ведется работа. Созданы два коллектива: детский «Фантазеры» и молодежный «Фарс». Под руководством режиссера Зырянского народного театра Эдуарда Бандерова днем ребята учатся азам сценического мастерства, выразительному чтению и декламации. А вечером занимаются взрослые актеры местного народного театра. Недавно, перед Новым годом они представили спектакль «Неудачный день».

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По средам в зале для любителей петь караоке тоже проводятся занятия с Александром Поповым.

При Детской школе искусств вечерами идут занятия аэробикой. Есть две группы, которые может посетить любой желающий. Занятия ведут преподаватели Ирина Осипова и Яна Логвинова. После занятий у любителей аэробики повышается общий жизненный тонус, улучшается настроение, появляется энергия.

По проекту «Музыка для всех» преподавателем Айталиной Яковлевой ведутся занятия для желающих научиться азам игры на гитаре, на хомусе, на синтезаторе. Созданы любительские объединения «Серебряные струны» и «Дуораан». Уроки ведутся по подгруппам: для подростков и взрослых раздельно. Кроме этого есть занятия, для тех, кто хочет научиться народному пению.

Для пожилых женщин два раза в неделю проводятся занятия по вокальному пению. Женский ансамбль «Халыма Хотун» является постоянным участником районных мероприятий.