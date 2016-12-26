В Зырянке прошел творческий конкурс пожарных

У бойцов пожарного гарнизона в Зырянке состоялся творческий конкурс. Как рассказывает руководитель ПЧ-13 Анатолий Асташов, это мероприятие приурочено к 199-летию образования пожарной охраны в Якутии.

Все бойцы гарнизона приняли активное участие в соревновании «Лучший караул – 2016», приуроченному к Году Пожарной охраны РФ. Соревнование проводилось в несколько этапов с 5 по 25 декабря. Это пожарно-строевая подготовка, физическая подготовка, теоретические знания и творческий конкурс.

Мне удалось побывать на последнем, самом интересном этапе. Каждый караул в течение декабря готовил снежные фигуры, отражавшие юбилейную тематику, ведь в следующем году будет отмечаться 200-летие образования пожарной охраны Якутии. К тому же в начале грядущего года, 18 января, будет отмечаться юбилейная дата и для Зырянского гарнизона – 50 лет образования пожарной охраны в самой Зырянке.

Итак, днем комиссия была приглашена для оценивания снежных фигур. Жюри в составе Н. Гореловой, начальника МУ УК и ДР Верхнеколымского района, Е. Беляева, художника-оформителя Зырянского народного театра, Э. Бандерова, режиссера ЗНТ, Т. Винокуровой, преподавателя декоративно-прикладного искусства МБОУ ДШИ, А. Яковлевой, корреспондента районной газеты «Колымские новости» осмотрело работы.

Работы пожарных удались на славу. Фантазии и трудолюбию участников можно было только позавидовать. По итогам данного конкурса 1 место занял караул №3 под руководством Виктора Данилова. Их замечательный олень с пожарным выглядел очень эффектно и передал всю заданную тематику. Здесь и горы, и тайга, снежный олень с настоящими рогами и нартами, мигала подсветка, изображая северное сияние, на нартах восседал пожарный со всем боевым снаряжением. А главное, надпись композиции гласила: «199 лет назад». Бойцы даже приготовили для защиты своего творения стихотворную речевку.

Не менее оригинальной была задумка караула №2, их снежная фигура называлась «Лейка с сюрпризом». Войдя внутрь снежной лейки, члены жюри ахнули! Там на снежном столике на подносе мигала елочка, а вокруг нее лежала стружками нарезанная строганина. Эта команда заняла 2 место (начальник Сергей Пилюгин). Бойцы караула №4 во главе с Николаем Першиным придумали композицию пожарного с ребенком. У них 3 место. И на 4 месте команда караула №1 (начальник Александр Гнедов). У них красовался пожарный с рукавом и надпись из ледяных букв.

«Такие конкурсы сплачивают коллектив, повышают творческое воображение сотрудников. Общий итог по соревнованиям будет подведен 29 декабря на праздничном вечере», – отметил начальник гарнизона Анатолий Асташов.