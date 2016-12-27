В Зырянке дети подарили «Новогодний серпантин»

В концертном зале детской школы искусств п. Зырянки состоялся концерт «Новогодний серпантин». Полный зал, свободных мест практически нет.

Концерт открывают девочки и мальчики из хора «Родничок» с песней «Тик-так». Девочки в красивых белых платьицах, мальчики – в костюмах. После песни звучат фанфары, Наталья Винокурова, ведущая вечера, говорит: «Последние дни, часы, минуты отсчитывает нам уходящий 2016 год», – звучат пожелания и поздравления в адрес зрителей, а после на сцену выходит Вилайван Нипхонхак с песней «Зимушка хрустальная».

На сцену под динамичную песню выбегают морковки и зайчики. Это 2 класс танцевального коллектива «Ягодка» подготовил для концерта номер «Моя морковка». Ой, и закружили! Всех взбодрили, станцевали с большим настроением. Надо сказать, что в этот вечер т/к «Ягодка» зажег. У них было 7 номеров и все очень яркие. Каждый раз выступали, разумеется, разные классы.

В этот день зрителей учащиеся школы музыки порадовали и инструментальной музыкой. Юлия Сопова исполнила на фортепиано мелодию Красева «Елочка». С прямой, горделивой осанкой девочка очень уверенно сыграла композицию. Все присутствующие узнали знакомую с детства «Елочку» с первых нот.

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Юлиана Исакова подарила присутствующим песню «Дед Мороз», а Варвара Прахова на фортепиано исполнила композицию Геворкяна «Обидели». Потом на сцену вышли девочки из отделения прикладного искусства, они подготовили Белое представление. Красавицы продемонстрировали всем наряды «Новогодние узоры». На их платьицах снежинки и национальные узоры.

В этот же день поздравили и вручили дипломы и сертификаты участникам конкурсов народного творчества и «Игра цветов». «Игра цветов» – это всероссийский творческий конкурс. Дети из отделения прикладного искусства и фольклорного отделения приняли в этом конкурсе активное участие и даже заняли призовые места. Так, дипломом 3 степени наградили Нину Местникову, Светлану Винокурову и Елену Слепцову. А аккордеонисты Валерия Широких, Егор Винокуров и Никита Федоренко получили дипломы 2 степени на Международном конкурсе народного творчества. Вот такие растут в Зырянке талантливые дети. Талантливые и активные. Столько номеров к концерту подготовили! Гордость за своих детей в глазах присутствующих родителей так и горит, глаза искрятся, все выступления своих любимых детей мамы, папы, бабушки фотографируют и снимают на видео.

После награждений на сцену вышли дети из ф/к «Туллукчаан» и спели песню «С Новым годом!» на якутском и русском языках. Немного оторвав глаза от сцены, я заметила, что людей в зале стало еще больше. На подступе к сцене сидят завороженные маленькие зрители, участники концерта, которые уже показали свои номера. Вот и зайчики с морковками из т/к «Ягодка» здесь же. Наталья Винокурова для детей провела игру «Идет к нам Дед Мороз». На мотив песни «В лесу родилась елочка» дети вместе с ведущей пропевают слова «Идет, идет к нам Дед Мороз, к нам Дед Мороз идет. И знаем мы, что Дед Мороз подарки нам несет». Произнося слова песни, дети шагают, показывают на себя, изображают бороду, мешок и т.д. И все это в быстром темпе и одновременно.

После веселой игры на сцену выбегает заячья тусовка. Это снова дети из т/к «Ягодка» с веселым позитивным танцем. На сей раз ученики 1 класса. После на сцену вышел ансамбль скрипачей с пьесой «В лесу родилась елочка». Исполнили пьесу Вилайван Нипхонхак, Юлиана Аглязова, Виринея Павлова, Наталья Винокурова и вместе с ними несравненный концертмейстер Наталья Сивцева. Инструментальная музыка всегда меня завораживала, она живая. То же почувствовали, наверное, и зрители концерта.

Номеров было очень много. Дети и их руководители постарались на славу. С номером «К путам белого оленя» вышли ребята из ф/к «Туллукчаан», а Егор Винокуров на аккордеоне сыграл пьесу «Коробейники». 5 класс т/к «Ягодка» станцевал национальный танец «Дьиэрэнкэй». Порадовали глаз наряды выступающих. В красивом ярком танце девушки в прекрасных летних платьицах. Вернула нас потом к зиме Варвара Прахова песней «Метелица».

Счастливого Нового года и веселого праздника пожелал 4 класс уже запомнившегося всем т/к «Ягодка». В их исполнении мы увидели танец «Снежная фантазия». На скрипке Наталья Винокурова сыграла «Токкатту». И снова игра. Теперь уже на внимательность. Ассистент Сергей Данилов вынес на сцену поднос с разными предметами. На подносе шарик, стакан, карандаш, лента, коробок с мелками и ножницы. После того, как ассистент удалился, Наталья Винокурова задала зрителям неожиданный вопрос: «Как выглядел ассистент?». С заданием справилась одна зрительница, за что и получила в подарок шоколадку.

Новогодний танец исполнили для зрителей ученики 6 класса т/к «Ягодка». Алина Логвинова и Виринея Павлова дуэтом, скрипка и фортепиано, выступили с мелодией «Город, которого нет» из кинофильма «Бандитский Петербург». «Дыхание времени», – так называется следующий номер. Его представили учащиеся 7 класса т/к «Ягодка». Танец в стиле джаз-модерн держал в течение всего номера интерес зрителей. На аккордеоне сыграла Яна Логвинова композицию «Тико-тико», а завершился праздничный концерт танцем 3 класса т/к «Ягодка» «Новогодние игрушки». Под этот веселый и забавный танец на сцену вышли все игрушки. Здесь и белочка, и лисичка, петух – главный символ наступающего года, снегурочка, мышка, волчок и, конечно же, нарядная елочка. Дети на сцене все улыбаются, новогодние игрушки ожили в этом танце.

Концерт закончился на очень позитивной и праздничной ноте и подарил всем присутствующим отличное настроение. Теплая атмосфера зала навела на мысли о предстоящем празднике и всколыхнула предчувствие приближающегося Нового года.