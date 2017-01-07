В Жиганском улусе в Рождество поздравят участников тематического конкурса

В канун 7 января организаторы традиционного конкурса рисунков, поделок и елочных игрушек «Рождество — чудесный праздник» — редакция районной газеты «Новости Жиганска» и Храм Святителя Николая – определили победителей.

Всего на суд жюри было представлено 39 работ от 31 участника. Восьмой по счету конкурс показал, что творчество детей и их наставников расширяется с каждым годом. Чего только они не смастерили: ёлочки из перьев, ватных дисков, из макаронных изделий. А украшением главного символа Нового года стали даже ракушки из Черного моря. Активное участие приняли детские сады «Звездочка», «Ёлочка», центр «Кустук», коллектив 3 «а» класса Жиганской СОШ (классный руководитель Зоя Игнатьева).

По решению жюри победителями названы Анжелина Иванова, Одун Васильев, Валерия Фомина и Рустам Винокуров в номинации «Символ года».

Награждение призеров и всех участников конкурса состоится сегодня, 7 января, в Храме Святителя Николая.