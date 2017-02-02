В Жиганском улусе намерены вовлечь в комплекс ГТО как можно больше людей

В эти дни директор Жиганской ДЮСШ Алексей Иванов проводит на предприятиях района ознакомительные беседы по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

О ГТО узнали работники Жиганского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)», центра «Кустук», районной аптеки, редакции газеты.

«Введение норм ГТО проходит в России в три этапа. С 1 января 2017 года стартовал третий этап, то есть повсеместное внедрение комплекса среди всех категорий населения страны. Якутия по внедрению ГТО из 89 регионов находится лишь на 60 месте. И нам предстоит проделать большую работу по вовлечению людей в данный процесс.

Стоит отметить, что работающих обладателей значков ГТО государство планирует поощрять добавочными днями к отпуску или денежной премией. Выпускники школ, сдавшие нормы ГТО, получают дополнительные баллы к ЕГЭ.

Сдача нормативов ГТО является добровольной. Чтобы стать участником Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса следует пройти регистрацию на сайте www.gto.ru, получить ID-код, пройти медицинское обследование.

В этом году Жиганская ДЮСШ получила статус центра тестирования ГТО», — прокомментировал Алексей Иванов.