В Якутии продолжаются «Трезвые десанты»

Управление Госалкогольконтроля Якутии совместно с региональным общественным движением «Якутия против алкоголизма», общественниками и активистами трезвеннического движения продолжает проводить серию «Трезвых десантов» по всей республике. Специалисты читают лекции о вреде употребления алкоголя и других психоактивных веществ, рассказывают о преимуществах ведения трезвого и здорового образа жизни, проводят семинары для учителей, педагогов, врачей, специалистов администраций. В этот раз десант добрался до Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского улусов.

12-13 апреля лекторы провели акцию в селе Оспех Усть-Алданского улуса. Специалисты встретились с администрацией села, провели семинар «Технология первичной профилактики употребления психоактивных веществ». Основными темами мероприятия стали «Секреты воспитания детей в современных условиях» и «Опыт реализации антиалкогольной политики в Республике Саха (Якутия)». Семинар провели Ульяна Булдакова, руководитель отдела мониторинга и информационного-аналитического отдела Управления Госалкогольконтроля и Ида Белых, врач-невролог высшей категории, доцент Международной академии трезвости. На следующий день в акции приняли участие учащиеся школы села. Для них были прочитаны лекции по теме «Трезвость и здоровье – залог успешной жизни» и «Будущее родного села – в руках молодых».

По итогам акции «Трезвый десант» в селе Оспех было принято решение организовать просмотр фильмов Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», разместить социальные плакаты и баннеры на тему трезвости на улицах села, провести совместное занятие для детей и родителей на тему ведения здорового образа жизни.

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14 апреля «Трезвый десант» прошел в Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса. Село – довольно большое, здесь проживает более 2000 человек. Как отметил глава села, вопрос алкоголизации населения стоит довольно остро, и поэтому подобные акции очень актуальны для жителей села. Лекторы встретились с общественностью, сотрудниками полиции, школы, техникума, дома культуры, активистами, обсудили вопросы функционирования некоммерческих организаций, занимающихся вопросами пропаганды здорового образа жизни.

Далее участники акции провели уроки культуры здоровья в Тюнгюлюнской СОШ для 7-11 классов и в филиале Якутского сельскохозяйственного техникума. Школьники и студенты с интересом прослушали лекции «Трезвого десанта» и прошли социологический опрос.

Во второй половине дня лекторы провели традиционный семинар для педагогов, специалистов администрации, представителей общественности и родителей. Ида Белых рассказала о секретах воспитания детей в современных условиях, Анна Холмогорова, методист по фольклору Центра духовной культуры «Арчы дьиэтэ», поделилась технологиями воспитания детей на традиционной культуре народа Саха, а Виктория Константинова, юрист, главный редактор журнала «Шпаргалка для родителей», активист трезвеннического движения научила, как формировать сознательную трезвость среди обучающихся.

После семинара прошла встреча с родительской общественностью. Многих волновал вопрос, как же уберечь своих детей от употребления алкоголя и психоактивных веществ. Лекторы постарались дать подробные ответы на эти вопросы.

«Трезвые десанты» будут продолжаться и дальше. В ближайших планах – посещение Горного и Мирнинского улусов.