В Вилюйском улусе сдан седьмой дом по программе переселения из аварийного жилья

В городе Вилюйске сдан 36-квартирный жилой дом по федеральной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда».

Глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров в торжественной обстановке вручил ключи от благоустроенных квартир новоселам, въезжающим в дом по ул. Орджоникидзе, 35 «а». Жилье возводилось подрядчиком ООО «Атлант» (руководитель К. Федоров).

Квартиры были выделены горожанам, проживающим в аварийных и ветхих домах. Отметим, что это седьмой дом в улусе, введенный по данной программе.

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