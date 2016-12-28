В Верхневилюйске состоялся улусный кинофестиваль «Yйэ»

В с. Верхневилюйск прошел кинофестиваль «Yйэ», посвященный завершению Года кино. Грандиозное событие проводилось в центре народного творчества, где приняли участие конкурсанты из 14 наслегов, представив 44 работы.

Два дня жюри работало над работами конкурсантов. По мнению компетентных лиц II место заняла Анна Овчинникова с художественным фильмом (ремейк) «Кыргыттар», гран-при в категории «Лучший короткометражный фильм» стал фильм «Дархан», режиссер Афанасий Яковлев, а хозяйкой Гран-при кинофестиваля «Yйэ» стала Людмила Федорова с фильмом «Тымныыска». Все номинанты награждены памятными знаками и ценными призами.

1 из 4

Мероприятие такого уровня в Верхневилюйске проводилось впервые, и организаторы, члены жюри кинофестиваля приятно удивлены количеством участников, их энтузиазму, идеям созданных фильмов. Остается лишь пожелать всем участникам конкурса, чтоб они продолжали заниматься любимым делом и развиваться.