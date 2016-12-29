В Верхневилюйске родители организовали конкурс на лучшее оформление детсада

В Верхневилюйске в преддверии Нового года был объявлен конкурс на самое красивое новогоднее оформление интерьера детсада. Инициаторами выступили родители дошкольного учреждения «Ньургуһун».

Мамы и папы сами составили проект и украсили детские комнаты по определенным темам.

Призовой фонд составил 60000 рублей. Несложно было определить победителя конкурса. Сертификат на 30000 рублей выиграла младшая группа с темой «Рождественская ночь». Второе место поделили старшая и подготовительные группы, им вручили сертификаты на сумму 15000 рублей для приобретения игрушек.

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