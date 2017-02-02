В Верхневилюйске продлили карантин

По ежедневному мониторингу санитарно-противоэпидемической комиссии в Верхневилюйском улусе наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Для учащихся 1-11 классов образовательных учреждений сел Верхневилюйск и Андреевский комиссией 2 февраля принято решение продлить карантин до 8 февраля включительно. Напомним, что ранее карантин объявлялся с 26 января по 1 февраля.

Ограничения распространяются на учреждения дополнительного образования и проведения внешкольных мероприятий. Санитарно-противоэпидемическая комиссия рекомендует родителям уменьшить или исключить посещения детьми мест массового скопления людей.