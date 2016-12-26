В Верхневилюйске презентовали фильм «Морууса»

В селе Верхневилюйск состоялась презентация художественно-документального фильма «Морууса». Этот фильм создан по инициативе специалиста центральной библиотечной системы Дарии Павловой.

Фильм-биография о нелегкой жизни незрячей сельской девочки, которая благодаря своему таланту, стала знаменитой. Прототипом фильма «Морууса» является самодеятельный композитор, мелодист, отличник культуры, почетный гражданин Верхневилюйского улуса Мария Игнатьевна Константинова.

Она известна широкой массе как автор песен «Сэмэнчик», «Оо быраас, быраас барахсан» и мн.др. В фильме снимались школьники средней школы и жители Намского наслега Верхневилюйского улуса.

На презентации фильма приняли участие все кто был задействован в создании фильма. С благодарственными словами выступила сама Мария Игнатьевна-Эдьиэй Морууса, а также руководители департамента культуры и члены народного творчества.

24 декабря 2016 года художественно-документальный фильм «Морууса» Дарии Павловой будет участвовать на улусном конкурсе-фестивале кино «Yйэ», посвященный закрытию года Кино. В этот день будут рассмотрены работы конкурсантов со всех наслегов.