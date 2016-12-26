В Верхневилюйске презентовали фильм «Морууса»

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В селе Верхневилюйск состоялась презентация художественно-документального фильма «Морууса». Этот фильм создан по инициативе специалиста центральной библиотечной системы Дарии Павловой.

Фильм-биография о нелегкой жизни незрячей сельской девочки, которая благодаря своему таланту, стала знаменитой. Прототипом фильма «Морууса» является самодеятельный композитор, мелодист, отличник культуры, почетный гражданин Верхневилюйского улуса Мария Игнатьевна Константинова.

dsc_0102Она известна широкой массе как автор песен «Сэмэнчик», «Оо быраас, быраас барахсан» и мн.др. В фильме снимались школьники средней школы и жители Намского наслега Верхневилюйского улуса.

На презентации фильма приняли участие все кто был задействован в создании фильма. С благодарственными словами выступила сама Мария Игнатьевна-Эдьиэй Морууса, а также руководители департамента культуры и члены народного творчества.

24 декабря 2016 года художественно-документальный фильм «Морууса» Дарии Павловой будет участвовать на улусном конкурсе-фестивале кино «Yйэ», посвященный закрытию года Кино. В этот день будут рассмотрены работы конкурсантов со всех наслегов.

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