В Верхнеколымском районе провели традиционные соревнования рыболовов и охотников

На реке Колыме недалеко от поселка Зырянка собрались рыбаки на фестиваль «Колымский чебак-2017», охотники соревновались в ловкости, быстроте, выносливости. Здесь же развернулась выставка-ярмарка рыбной и мясной продукции.

Десять лет назад идейным вдохновителем соревнований по подледной рыбалке и охоте на Колыме стал глава Верхнеколымского района Вячеслав Сергеев. Администрация района продолжает и далее эту хорошую, добрую традицию совместно с Верхнеколымской инспекцией охраны природы, МО «Поселок Зырянка», МУ «Управление культуры и духовного развития», ООО «Карадаг», АО «Зырянский РЭС», ОМВД по Верхнеколымскому району и добровольных волонтеров.

С каждым годом рыбаков становится все больше, а состязания охотников гораздо интереснее.

Рыбная ловля – это, прежде всего, общение с природой, благодатная возможность насладиться ее красотой, чистым воздухом, умиротворяющей тишиной, а если повезет, то и испытать рыбацкое счастье, поймав крупную добычу. Колыма – источник благосостояния, культурных традиций, здоровья. С высоких берегов открываются чарующие панорамы реки. В ней обитают различные породы рыб: чир, нельма, пелядь, окунь, щука. Но самой распространенной является чебак, в честь которого и прошел фестиваль. Чебак пользуется популярностью у населения как в сушеном, соленом, так и копченом виде. Интересно ловить его не только взрослым, но и детям. Вот и сейчас приняли участие в соревнованиях по подледному лову 19 смешанных команд, 11 семейных, 7 детских и 12 индивидуальных участников. Всего рыбная ловля собрала 123 участника. Огромное количество рыболовных секретов, различные нюансы и полезные мелочи, касающиеся зимней рыбалки и всего, что с ней связано, смогли узнать и увидеть очевидцы на прошедших соревнованиях.

Без спонсорской поддержки данный фестиваль не прошел бы на должном уровне. Постоянные спонсоры – ОАО «Полярные авиалинии», предоставили в качестве призов авиабилеты. Представители ООО Якутское авиационное агентство «НОРД ХЭНДЛИНГ» ежегодно привозят призы – необходимую бытовую технику, а ИП Кручинина Раиса Николаевна каждый год выставляет мебель для победившей семейной команды и запчасти для снегоходов «Буран». Администрация района ежегодно предоставляет бензин АИ-92 для охотников, другие ценные призы и, конечно же, наградную атрибутику.

Главный приз среди семейных команд кухонный гарнитур выиграла семья Пеньковых (Зырянка), выловив 15 кг рыбы. 2 место у семьи Курятниковых (Зырянка), они поймали 13 кг. 3 место взяли члены семьи Прокопьевых (Верхнеколымск), которые поймали 3 кг.

Среди смешанных команд главный приз авиабилет по маршруту Зырянка-Якутск от ОАО «Полярные авиалинии» получила команда ОАО «КСК», общий вес улова составил 22 кг. 2 место – «КРВП», они поймали 17 кг, 3 место – ЖКХ-1, они наловили 16 кг.

Среди детских команд победителями вышли ребята из общественного формирования правоохранительной направленности при Верхнеколымском отделении полиции «Дневной дозор», 2 место – «Арылахские карасята» из Усун-Кюеля. Остальные детские команды, ничего не поймав, покинули место рыбалки.

Среди индивидуальных участников 1 место завоевал Илья Прокопьев из Зырянки, самостоятельно выловив 8 кг, 2 место – Алексей Дьячков из Усун-Кюеля, он поймал 4 кг, 3 место – Александр Айсенов из Зырянки, на его счету 4 кг.

Мероприятие не ограничилось только соревнованием команд по подледной рыбалке. Была проведена ярмарка-выставка рыбной и мясной продукции «Дары Колымы». Снова победителем стала команда «Радуга», представившая 70 различных блюд, 22 из них были рыбными. Вторыми за оригинальность стали «Веснушки», третье место досталось Розе Соколовой.

Один из увлекательных видов здорового отдыха на Колыме – охота. Азарт и радость доставляет процесс охоты, при котором реализуются древние инстинкты мужчины. Охота и охотничьи обычаи неразделимы как во времени, так и по содержанию, имеют достаточно стройную иерархию и содержание, в основе которых стремление к большей добыче, удачной охоте. В спортивном соревновании охотников «Байанай» в ловкости, быстроте, выносливости соревновались профессиональные охотники и охотники-любители – «МЧС», «КРВП», «АПК», «Арылах».

Лидеры прошлых лет, команды «Крепость» из Верхнеколымска и «Старое Нелемное», которые на протяжении последних лет боролись за первенство, в этом году не участвовали, тем самым дав возможность побороться за победу и призы другим. Отдельно хочется сказать о команде «КРВП», которая ежегодно участвует в соревнованиях, но ни разу еще не выходила на лидирующие позиции. Тем не менее, каждый год представители техучастка готовы побороться и набраться опыта. Команда из Арылаха впервые за последние десять лет вновь принимает участие в столь зрелищном конкурсе охотников. Скорее всего, это поддержка нового избранного главы наслега Тамары Винокуровой. В соревнованиях по подледной рыбалке, конкурсе строганины и ярмарке-выставке наслег принял участие также в полном составе.

Охота – очень нелегкое дело. Это увлечение, требующее соответствующей подготовки. Поэтому командам-участницам соревнований «Байанай» организаторами заранее выдается инвентарь (палатка, печь, винтовка, чайник). Испытанием на опытность и сноровку является комбинированная эстафета – сначала надо проехать на снегоходе «Буран» с полным комплектом снаряжения по снежной целине с препятствиями, затем поставить палатку, установить и разжечь печь, продолбить лунку и вскипятить чайник. Первыми справились представители команды «МЧС», вторыми – «КРВП», третьими – «АПК», последними закончила задание команда «Арылах».

Участники продемонстрировали знания законодательства об охоте, сохранении охотничьих ресурсов и правил охоты РФ, ответив на 10 вопросов викторины. На восемь из десяти вопросов правильно ответили мужчины «МЧС», по 4 правильных ответа дали охотники из команд «Арылах» и «АПК», на два вопроса правильно ответили представители «КРВП». После этого команды показали свое мастерство в северном биатлоне – пробежав на охотничьих лыжах, участники должны были поразить мишень. Для зрелищности в этом виде мишенями выступили разноцветные шары. В этом состязании первыми стали «АПК», вторыми – «Арылах», третьими – «КРВП», четвертыми – «МЧС».

На четвертом этапе команды буксировали снегоходы и по целине тянули сани с «буранами». Первыми к финишу пришли представители команды «МЧС», вместе пришли «Арылах» и «КРВП», затем «АПК».

На следующем этапе команды боролись в «хомуур хапсагае», победу одержала команда «МЧС», за второе место боролись участники из «КРВП», третьи – «Арылах», четвертые – «АПК». Далее охотники перетягивали канат («КРВП», «МЧС», «АПК», «Арылах») и стреляли на меткость. В этом конкурсе профессиональную технику бега на охотничьих лыжах и стрельбе показали арылахцы, закончив дистанцию первыми, 2 место взяла команда «МЧС», 3 – «АПК», 4 – «КРВП».

В итоге зрелищных, захватывающих соревнований, набрав 12 баллов, победителем «Байанай 2017» стала команда «МЧС» (Алексей Дьячков, Александр Винокуров, Алексей Сивцев, Александр Курятников). Им был вручен главный приз от ОАО «Полярные авиалинии» – авиабилет по маршруту Зырянка-Якутск-Зырянка. 2 место досталось команде «КРВП», набравшей 17 баллов (Юрий Бронников, Александр Козлов, Дмитрий Соловьев, Иван Подбуртный). 3 место у «АПК» (Валерий Феоктистов, Юрий Сердитов, Игорь Гудимов, Алексей Турпанов), эта команда отстала всего на 1 балл. И 4 место с общей суммой 19 балов заняла команда «Арылах».

По завершению основных соревнований не удалось провести конкурс по строганию рыбы, так как она растаяла, но, быстро сообразив, провели конкурс по очистке рыбы для ухи. Первым, качественно разделав рыбу, справился Алексей Дьячков из Арылаха, вторым – Семен Тихонов из Зырянки, третьим – гость из Среднеколымска Константин Третьяков.

От имени администрации Верхнеколымского района и спонсоров всем рыбакам и охотникам были вручены медали, грамоты, ценные призы. Организаторы рады тому, что эти соревнования весны, охоты и рыбалки стали ежегодной доброй традицией. Самое главное – здесь есть преемственность. Юноши учатся у зрелых охотников и рыбаков различным навыкам, методам. Безусловно, это большой опыт, проигравшим есть время поразмышлять над ошибками.

В следующем году правила рыбалки немного поменяются, будут отдельно оцениваться мужские и женские команды, детские и юношеские, индивидуальных участников также поделят на мужчин и женщин. А в состязаниях охотников эстафету поделят на туры – гонки на «Буранах», долбление лунки, разжигание печи и другие виды, и, возможно, добавятся новые интересные конкурсы.

Фестиваль «Колымский чебак» – это своеобразные соревнования с тщательно продуманными системами наград и поощрений, своеобразная игра для взрослых и детей со своими правилами и традициями.